Nejčastější problémy s Apple Watch a jak je vyřešit?

Baterie mizí nadměrnou rychlostí?

Máte pocit, že energie hodinek odtéká rychlostí světla? Nastavte nižší jas, vypněte nevyužívané funkce jako GPS nebo upozornění od aplikací, které nepoužíváte a zkuste „Always On Display“ ponechat jen na sváteční chvíle. Tento malý trik udrží vaše hodinky ve vánoční náladě až do večera. Zároveň lze také zapnout úsporný režim podobně, jako na vašem iPhonu jednoduše z ovládacího centra. Pokud ani to nepomůže, buď máte co do činění se softwarovou chybou, nebo s baterií, která už má to nejlepší za sebou. V prvním případě můžete doufat v opravu skrze softwarový update. Ve druhém pak nezbude nic jiného než vyměnit baterii, popřípadě celé hodinky.