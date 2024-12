TrendForce: Apple ukáže za dva roky hned dva nové headsety, jeden zaujme nízkou cenou!

Přestože se v průběhu letoška prodalo údajně jen něco kolem 500 000 kusů headsetu Vision Pro, Apple nad tímto produktem alespoň prozatím neláme hůl, ale jeho budoucími generacemi chce tuto produktovou řadu jako takovou nastartovat. Poté, co jsme před nedávnem slyšeli tyto zprávy z úst analytika Ming-Chi Kua, který očekává příchod druhé generace Vision Pro již v příštím roce, totiž s podobným tvrzením nyní přišli i analytici z TrendForce.

Podle zdrojů TrendForce má Apple uvedení nových headsetů naplánováno na rok 2026 s tím, že bok po boku představí druhou generaci Vision Pro spolu s její levnější verzí, která se má jmenovat jen Apple Vision. Poměrně zajímavé je pak to, že v obou případech má lákat na zajímavou cenu, kdy u Vision Pro má výměnou dodavatelů docílit určitého zlevnění při zachování špičkových technických specifikací, zatímco u Apple Vision má být kalifornský gigant schopen nabídnout skutečně cenově dostupné zařízení pro kohokoliv. Klíčem k úspěchu celé produktové řady je totiž dostat uživatele do světa visionOS a ukázat jim jeho klady, což Apple nezvládne jinak než tak, že jim prodá dostupný hardware, který to umožní.

Nízká cena se nicméně samozřejmě odrazí i na technických specifikacích zařízení, kdy Apple počítá například s nasazením horšího displeje, který bude sice i nadále vysoce kvalitní, avšak kvalit Pro verze logicky nedosáhne. Šetřit by se ale mělo třeba i na použitých materiálech a dost možná i úložišti a procesoru v headsetu. Jelikož je ale jeho odhalení zatím stále dost vzdálené, můžeme jen hádat, co vše se Applu podaří vykouzlit.