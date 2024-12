Epic rozdá přes svátky 16 her zdarma! Nyní unikl jejich seznam a je opravdu TOP

Epic Games Store je prakticky od svého spuštění v hlavách valné většiny hráčů zapsán jako obchod, který nabízí každý týden hru zdarma. V loňském roce pak přišel s pomyslným adventním kalendářem, v rámci kterého rozdával ve druhé polovině prosince až do prvních dní letošního roku den co den hru zdarma, přičemž rozdávané tituly tehdy opravdu stály za to. A ani letos by tomu nemělo být jinak! Na internetu se totiž objevil seznam her, kterých bychom se měli v nadcházejících dnech zdarma dočkat.

Seznam her, které má Epic Games Store přes svátky zdarma rozdávat

Od 12. do 19. prosince 17:00 – 1. překvapení – The Lord of the Rings: Return to Moria

Od 19. do 20. prosince 17:00 – 2. překvapení – pravděpodobně Vampire Survivors

Od 20. do 21. prosince 17:00 – 3. překvapení – ?

Od 21. do 22. prosince 17:00 – 4. překvapení – pravděpodobně Assassin's Creed Mirage

Od 22. do 23. prosince 17:00 – 5. překvapení – ?

Od 23. do 24. prosince 17:00 – 6. překvapení – ?

Od 24. do 25. prosince 17:00 – 7. překvapení – pravděpodobně The Evil Dead

Od 25. do 26. prosince 17:00 – 8. překvapení – pravděpodobně Mafia II: Definitive Edition

Od 26. do 27. prosince 17:00 – 9. překvapení – pravděpodobně Drone Swarm

Od 27. do 28. prosince 17:00 – 10. překvapení – pravděpodobně Doki Doki Literature Club Plus!

Od 28. do 29. prosince 17:00 – 11. překvapení – pravděpodobně Doors of Insanity

Od 29. do 30. prosince 17:00 – 12. překvapení – pravděpodobně Alan Wake Remastered

Od 30. do 31. prosince 17:00 – 13. překvapení – pravděpodobně Grime

Od 31. prosince do 1. ledna 17:00 – 14. překvapení – pravděpodobně A Virus Named TOM

Od 1. ledna do 2. ledna 17:00 – 15. překvapení – pravděpodobně Figment 2: Creed Valley

Od 2. ledna do 9. ledna 17:00 – 15. překvapení – pravděpodobně nějaká hra od Rockstar Game, spekuluje se o Red Dead Redemption 2

Zda je herní únik pravdivý ukáží nejbližší dny. Pokud ale ano, nebojíme se říci, že se Epic opravdu vytáhl. Přeci jen, nejnovější (dostupný) díl Assassin’s Creed, parádní duchařina Alan Wake Remastered, zábavná Mafia II v Definitive Edition a hlavně pak Red Dead Redemption 2 by totiž opravdu vyrazilo dech. Nereálné však rozdávání těchto her rozhodně není. Ostatně, vzpomeňme třeba na PC verzi GTA 5, kterou Epic Games Store před lety taktéž rozdával, až mu zájem o ní shodil servery.