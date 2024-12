Alza drtí ceny produktů Sony! Zlevnily PS5, hry, sluchátka i televize

Komerční sdělení: Přestože Vánoce již klepou na dveře, Alza nelení a rozjíždí ve velkém slevy na další produkty. Tento týden se dočkaly velkého zlevnění mimo jiné produkty od Sony v čele s ikonickou herní konzolí PlayStation. Pokud tedy stále nemáte dárky, jsou nynější až 30% slevy na Sony skvělou možností, jak tento problém vyřešit. A že je o co stát!

Alza toho od Sony do slevy zařadila opravdu hodně počínaje nejrůznějšími modely televizí, pokračujíc přes sluchátka, reproduktory, telefony či kamery a konče herními konzolemi PlayStation 5 a hrami k nim. Super je pak to, že Slevy jsou opravdu velkorysé a třeba v případě PlayStationů si můžete se slevou pořídit i edice konzole se hrou v balení, čímž se dá ve výsledku taktéž ušetřit. Zkrátka a dobře, je rozhodně o co stát a proto doporučujeme tyto slevy určitě nepřehlížet.

