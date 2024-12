Zútulněte si domov s pomocí chytrého osvětlení

Tmavé, dlouhé zimní večery mohou být skutečnou zkouškou naší nálady. Když se slunce schová dříve než bychom chtěli, může se dostavit pocit únavy, melancholie a dokonce i deprese. Naštěstí existuje jednoduchý a účinný způsob, jak si tyto temné měsíce zpříjemnit: chytré osvětlení. Díky němu můžete proměnit svůj domov v útulné a inspirativní místo.

Chytrá domácnost, jejíž součástí je osvětlení, které se přizpůsobí vašemu dennímu režimu, náladě nebo počasí venku, je prostě skvělá. V závislosti na tom, co se chystáte právě udělat, můžete využít buďto předprogramovaných scén nebo hlasových pokynů pro Siri. U krátkých akcí, jako je zhasnutí nebo rozsvícení světla, vám Siri skvěle poslouží. Při nastavování specifické teploty, barvy nebo intenzity světla je zase lepší jedním klepnutím na displej smartphonu jednoduše aktivovat příslušnou scénu. Scény si můžete vytvářet jak v nativní aplikaci Domácnost (a případně je propojit s automatizacemi), tak i v aplikaci, kterou pro váš iPhone nabízí výrobce daných chytrých žárovek.

Pro efekt i pro zdraví

Nastavování specifických barev, intenzity nebo času spínání světel není jen otázkou estetiky. Osvětlení může mít značný vliv na vaši náladu, což může ovlivnit vaše zdraví. Chytrá světla mají více možností přizpůsobení, snadno se programují a umožňují změnit atmosféru vašeho obytného prostoru z energizující na útulnou pouhým stisknutím tlačítka. Můžete si například nastavit postupné, šetrné rozsvěcení světel, které ráno začne ještě dříve, než vám zazvoní váš pravidelný budík. V průběhu dne pak můžete u svých chytrých světel nastavit, aby se jejich teplota měnila podle toho, zda se potřebujete soustředit nebo odpočívat, a jejich intenzita zase podle toho, zda je venku světlo, nebo se už smráká. V tomto ohledu září zejména systém Philips Hue, který nabízí v aplikaci přednastavený cyklus přirozeného světla, který automaticky upravuje teplotu barev podle denní doby.

Ovládání pohybem

Snímače pohybu se staly nepostradatelným pomocníkem v moderních domácnostech. Obzvláště velkou oblibu si získaly v chodbách a dalších prostorech, kde je praktické, aby se světlo rozsvítilo automaticky, jakmile se člověk pohybuje. Jakmile v noci vstanete s tím, že si potřebujete dojít na záchod (nebo do ledničky na půlnoční dršťkovou), už nemusíte šátrat po vypínači. Osvětlení s pohybovým senzorem ale můžete umístit také třeba do skříní – tam se výborně hodí například LED pásky.

Chytré osvětlení by mělo být bezproblémové – mělo by fungovat „na pozadí“ a umožnit vám soustředit se na svůj den bez neustálého mikromanagementu světel. Při správném výběru osvětlení i příslušenství se vám jistě podaří vyladit vaši chytrou domácnost do posledního detailu.

