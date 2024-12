Příští rok dorazí nová Apple TV i HomePod mini

Před pár desítkami minut jsme vás informovali o tom, že se Apple chystá v příštím roce uvést vlastní Bluetooth a WiFi čip pro své produkty, díky kterému se mu podaří opět více osamostatnit od jeho partnerů a zároveň který mu umožní lepší přizpůsobení pro hardware. Poměrně zajímavé je pak to, že si tyto čipy neodbudou premiéru v nových iPhonech 17 (Pro), ale o něco dříve. A nyní díky zdrojům reportéra Marka Gurmana víme, u jakých produktů se jich dočkáme jako u prvních.

Fotogalerie HomePod mini HomePod mini baleni HomePod mini homePod mini black HomePod mini HomePod mini kabel HomePod mini HomePod mini green light HomePod mini detail Zdroj: Redakce Letem světem Applem HomePod mini HomePod mini display HomePod mini textil HomePod mini Apple Apple HomePod mini Vstoupit do galerie

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že vlastní WiFi a Bluetooth čip představí Apple ještě před zářijovým představením iPhonů 17 (Pro), konkrétně pak v nové generaci Apple TV a HomePodů mini. Co dalšího nové generace těchto produktů přinesou sice zatím nevíme, minimálně nové čipové řešení má však na produkty přinést rychlejší synchronizaci veškerých dat. Krom toho se dá samozřejmě očekávat navýšení výkonu, u HomePodů pak i určitý upgrade v podání zvuku. Obecně se má ale jednat spíše o drobnější hardwarovou aktualizaci, kterou chce Apple rozdmýchat prodeje produktů do chytré domácnosti. Právě na těch má totiž v budoucnu dost stavět.