iPhone 17 Air se nezadržitelně blíží! Apple už začíná ladit jeho výrobu

Přestože Apple teprve nedávno světu odhalil letošní generaci iPhonů, již intenzivně chystá její nástupce. V příštím roce se přitom počítá nejen se základními iPhony 17 a řadou Pro, ale taktéž se zbrusu novým modelem ve formě 17 Air. Ten má vynikat zejména svou mimořádnou tenkostí v kombinaci minimalistickým designem či menším Dynamic Islandem. A jak se nyní zdá, Apple už dokonce začíná pomalu ladit jeho výrobu, aby mu v příštím roce nic plány na uvedení novinky nezkomplikovalo.

Podle nových informací asijského portálu DigiTimes má Apple již iPhone 17 Air z hlediska vývoje de facto hotový, díky čemuž tak mohl nyní vstoupit do takzvané fáze uvedení nového produktu ve Foxconnu. Tu lze velmi zjednodušeně popsat jakožto převod vize Applu do reality, kdy Foxconn prověří celkovou proveditelnost návrhu, následně začne vytvářet prototypy pro otestování výroby a poté je schopen spustit i hromadnou výrobu. Pilotní výroba má pak co nejlépe otestovat celkové výrobní procesy a v případě potřeby je přizpůsobit tak, aby byly co možná nejefektivnější a nejspolehlivější. Právě s ohledem na tento fakt tak zabírá start výroby poměrně dost času, kvůli čemuž je třeba začít s přípravami výroby co možná nejdříve, což ostatně Apple udělal.