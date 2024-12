Zaklínač 4 odhalen! Venku je epický trailer s Ciri v hlavní roli

Pokud milujete herní sérii Zaklínač nebo chcete-li The Witcher, polské studio CD Projekt RED si pro vás připravilo malý předvánoční dárek. U příležitostí nočního předávání cen The Game Awards totiž vypustilo první trailer na The Witcher IV, tedy čtvrtý díl Zaklínače. V něm se podle všeho vtělíte do všem dobře známé Ciri, ze které se stala prvotřídní zaklínačka schopná porážet i ta nejodpornější monstra. Bohužel, trailer je de facto i to jediné, co je zatím k dispozici. Neznáme totiž termín vydání ani žádné další podrobnosti – snad jen s výjimkou toho, že hra poběží na Unreal Engine 5.

„Zaklínač IV je RPG hra pro jednoho hráče v otevřeném světě od společnosti CD PROJEKT RED. Na začátku nové ságy se hráči ujmou role Ciri, profesionální zabijákyně monster, a vydají se na cestu brutálním světem temné fantasy. Hra, kterou pohání Unreal Engine 5, si klade za cíl být dosud nejúchvatnější a nejambicióznější hrou s otevřeným světem Zaklínače,“ píše CD Projekt RED na svém oficiálním webu. Na jakékoliv detailnější informace o hře si tedy budeme muset počkat, byť z traileru je jasné minimálně to, že se z Ciri stane mašina na zabíjení monster. A jak je vidět, zaklínači budou v tomto herním světě i nadále bráni jako odpad společnosti, která je jinak extrémně konzervativní.