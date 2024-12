Apple stále pracuje na čipu M Extreme, ale nebude se týkat řady M4

Apple M Extreme je v podstatě taková chiméra již od uvedení prvních procesorů z řady „M“. Je to něco o čem uživatelé sní, Apple to snad i testoval, ale nikdy neuvedl. Poté co se objevily informace o tom, že Apple v loni v létě zrušil vývoji M2 Extreme, jenž se měl skládat ze 4 čipů M2, objevily se současně také zprávy o tom, že Apple pracuje na M4 Extreme. Od M4 Extreme se očekávalo, že se bude jednat o čip v Macu Pro, který bude ještě výrazně vkonnější než to nejlepší co umí M4, tedy M4 Ultra. Pokud by měl M4 Extreme čtyřnásobnou výkonnost oproti M4 Max, což tak být mělo, znamenalo by to, že bude mít 64 jádrové CPU a až 160 jádrové GPU a neuvěřitelný víkon.

Bohužel se zdá, že se M4 Extreme nedočkáme. Objevily se totiž informace o otm, že Apple sice chce stále vytvořit čip M Extreme, ovšem nebude to v případě řady M4, ale pravděpodobně až u řady M5, kterou sice Apple představí příšít rok, ovšem M5 Extreme se dočkáme pravděpodobně až v roce 2026.