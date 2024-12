Vývoj ohebného iPhonu nabírá na obrátkách

Není žádným tajemstvím, že Apple již pěkných pár let zkoumá možnosti ohebných smartphonů a tabletů, aby mohl v ideální chvíli „vyrukovat“ s vlastním řešením. A přestože zatím svět úplně neví, kdy by se tak mělo stát, minimálně soudě dle spousty patentů, které si Apple v posledních měsících registroval, probíhá vývoj na plné obrátky. Nyní se například objevil čerstvě zaregistrovaný patent odhalující detaily o pantu, který by spojoval jednotlivé části telefonu.

Ačkoliv je popis patentu jako již tradičně psán velmi abstraktně, dozvídáme se z něj, že cílem Applu je vytvořit takové řešení, které bude při rozevření naprosto dokonale rovné bez jakéhokoliv prohybu v místě pantu, ale zároveň se musí jednat o řešení, které se uživateli bude velmi dobře otevírat a bude na něj dlouhodobě 100% spoleh. Právě z tohoto důvodu se Apple snaží podle všeho vytvořit poměrně složitý pantový systém, který bude nabízet maximální možný uživatelský komfort, a zároveň nad ním nebude jakkoliv deformován displej, což je však samozřejmě nejen otázkou vlastností pantu, ale taktéž displeje jako takového. Ozubenými kolečky se ale u pantu nejspíš šetřit nebude, jak ukazuje jeho nákres.