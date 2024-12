Aktualizace diktafonu přináší na iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max vrstvené nahrávání

Trojice držitelů cen GRAMMY – autor řady platinových alb Michael Bublé, country hvězda Carly Pearce a hudební producent Greg Wells – spojila své síly, aby společně pomocí diktafonu na iPhonu 16 Pro přivedla k životu svou novou skladbu „Maybe This Christmas“

Diktafon, který je velmi oblíbený u celé řady hudebníků, nově na iPhonech 16 Pro a 16 Pro Max nabízí možnost vrstvit vokály na již vytvořené instrumentální nahrávky – a to zcela bez nutnosti sluchátek. S aktualizací iOS 18.2 si uživatelé budou moct přehrávat originální instrumentální nahrávky přímo z reproduktorů svého iPhonu a zároveň nahrávat vokály pomocí mikrofonů studiové kvality, kterými jsou iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max osazeny.

Díky čipu A18 Pro, pokročilému zpracování a strojovému učení pro izolaci vokální stopy dokáže diktafon vytvářet dvě samostatné stopy, které uživatelé mohou použít pro další mixáž a produkci v profesionálních programech, jako je Logic Pro. Díky aplikaci Diktafon pro Mac lze takto vzniklé nahrávky snadno synchronizovat s dalšími zařízeními a jednoduše je přetáhnout do programu Logic Pro.

Díky diktafonu mohou uživatelé jako první vrstvu využít celou řadu doprovodných hudebních nástrojů, jako je akustická kytara či piano. V programu Logic Pro mohou umělci a producenti rovněž odesílat instrumentální hudební mixy ve formě komprimovaných audio souborů přímo do aplikace Diktafon, což ještě více usnadňuje nahrávání vokálů, když zrovna začnou cítit inspiraci.

Trojice držitelů cen GRAMMY – autor řady platinových alb Michael Bublé, country hvězda Carly Pearce a hudební producent Greg Wells – spojila své síly, aby společně pomocí diktafonu na iPhonu 16 Pro přivedla k životu svou novou skladbu „Maybe This Christmas“ Z celého procesu vzniklo video ze zákulisí, v němž umělci sdílejí, co je inspirovalo, a popisují, jak jim nová funkce aplikace Diktafon umožnila nahrát vokály pouze pomocí iPhonu 16 Pro.

„Myslím, že si lidé dostatečně neuvědomují, jak zásadní roli hraje Diktafon na iPhonech v kreativním procesu hudebníků,“ vysvětluje Michel Bublé. „A teď, díky možnosti vrstveného nahrávání, je možné nahrávat kdykoli, kdy se dostaví inspirace. Nemuset podstupovat celý proces v tradičním nahrávacím studiu je obrovskou výhodou. Applu se opět podařilo vytvořit funkci, o které jsme ani nevěděli, že ji potřebujeme – a teď bych si nedokázal představit život bez ní.“

Skladba „Maybe This Christmas“ je k dispozici na Apple Music v prostorovém zvuku. Funkce vrstveného nahrávání pro aplikaci Diktafon bude k dispozici pro uživatele iPhonů 16 Pro a iPhonů 16 Pro Max s nainstalovanou aktualizací iOS 18.2. Sdílení do Diktafonu a importování vrstvených nahrávek je k dispozici v programu Logic Pro for Mac 11.1, který vyžaduje macOS Sequoia 15.2, a v programu Logic Pro for iPad 2.1, který vyžaduje iPadOS 18.2.