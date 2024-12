Nová Mafia: Domovina bude odhalena již za 2 dny! Mrkněte na teaser

Odhalení dalšího dílu z ikonické herní série Mafia je za dveřmi! Na oficiálním účtu této hry na X se totiž před pár hodinami objevil teaser, který láká na 12. prosinec, kdy by se mělo o hře objevit mnoho dalších informací v čele s trailerem. Stane se tak prakticky 100% na Gamescomu 2024, který se odehraje v noci z 12. a 13. prosince a který je vývojáři již mnoho let využíván právě k odhalení trailerů na nové hry, popřípadě k dalším důležitým oznámením. Snad si toho tedy vývojáři ohledně Mafia: Domovina připraví co možná nejvíce a my se tak dozvíme třeba i to, kdy hra vyjde.

Z nyní dostupných informací již víme, že bude děj hry zasazen na Sicílii do počátku 20. let s tím, že se bude jednat o prequel celé série, který se bude dost možná točit kolem začátků Dona Salieriho a obecně mafie jako takové.