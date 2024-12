To si nesmíte nechat ujít! Skvělá hra LEGO Star Wars: The Skywalker Saga je nyní zdarma

Nevíte, co s blížícím se víkendem? Pokud se zrovna nehrnete na vánoční trhy, neplánujete nákupy dárků v nákupních centrech či cokoliv podobného a jste zároveň milovníky videoher, LEGA a Star Wars, máme pro vás plán na víkend připravený. Epic Games Store totiž rozdává v rámci své tradiční týdenní akce fenomenální LEGO hru LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga.

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga je jedinečnou kombinací ikonických příběhů Hvězdných válek a hravého světa LEGO. Hra pokrývá všech devět filmů hlavní ságy, což hráčům umožňuje prožít epické dobrodružství od první až po poslední epizodu. Hráči si mohou volně vybírat, který z filmů chtějí začít, a následně odemykat další příběhové linie. Titul vyniká rozsáhlými otevřenými světy, kde lze prozkoumávat známé planety, vesmírné lodě i lokace. Bojový systém prošel výraznou modernizací, což zahrnuje precizní střelbu z blasterů, detailní šermířské souboje se světelnými meči a strategické využití Síly.

Každá z postav, kterých je ve hře více než 300, nabízí jedinečné schopnosti a dovednosti. Humor typický pro LEGO hry zůstává přítomný, a dokonce přináší nové originální momenty. Hráči mohou usednout za kokpit slavných vesmírných lodí, jako je Millennium Falcon, a zapojit se do dramatických vesmírných bitev. Grafika je propracovaná a plná detailů, díky čemuž je zážitek z hraní ještě působivější. LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga je ideální pro fanoušky série i nové hráče, kteří hledají kombinaci akce, zábavy a nostalgie.

Pokud jste tedy fanoušky LEGO stavebnic a zároveň universa Star Wars, určitě si tuto nabídku nenechte ujít. Zahrajete si ji sice jen na Windows, nicméně pokud tu možnost máte, byla by opravdu škoda jí nevyužít, jelikož se jedná o opravdovou zábavu. Čas na stažení máte do příštího čtvrtku do 17:00

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga stáhnete zdarma zde