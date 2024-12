Garmin Black Friday končí. Pořád ale ušetříte na Fenixech, Forerunnerech i Venu

Garmin Black Friday se rozjel už minulé pondělí, kdy končí už zítra. Pokud si v rámci této slevové akce chcete ještě koupit nové hodinky Garmin v pěkné akci, máte čas do zítřejší půlnoci. Ušetřit můžete nemalé peníze na všech populárních modelech, včetně Forerunnerů, Venu nebo Fenixů.

Příklady slev hodinek Garmin:

Forerunner 255: 25% sleva

Forerunner 265 Music: 12% sleva

Forerunner 955 Solar: 12% sleva

Forerunner 955 Non-Solar: 22% sleva

Venu 2: 20% sleva

Venu 3: 10% sleva

vívoactive5: 19% sleva

Fenix 7 a 7S Pro: 5 až 19% sleva

EPIX PRO: 11 až 22% sleva

Aproach S42: 21% sleva

Vzhledem k široké nabídce si tak vybere skutečně každý nejen podle svých potřeb ale i finančních možností. Kompletní nabídku najdete zde.

Forerunner 255

Jde o lehké běžecké hodinky se sklíčkem Gorilla Glass, které jsou určeny spíše nenáročným uživatelům, kteří ale chtějí dostávat maximum metrik o svém běhu, na který jsou primárně zaměřeny. I tady ale najdete všechny standardní funkce a možnosti hodinek Garmin, takže získáte přehled stavu VST, tréninku i o spánku, kdy je zde i automatické trackování zdřímnutí.

Fotogalerie Forerunner 255 31 Forerunner 255 32 Forerunner 255 34 Forerunner 255 35 Forerunner 255 36 Forerunner 255 37 Forerunner 255 38 Forerunner 255 39 Forerunner 255 40 Forerunner 255 41 Forerunner 255 45 Forerunner 255 46 Forerunner 255 47 Forerunner 255 52 Forerunner 255 53 Vstoupit do galerie

Původní cena : 8 390 Kč

Black Friday cena : 6 290 Kč

Forerunner 255 Basic Slate Grey koupíte zde

Garmin fenix 7 Pro Solar

I když už je na trhu jejich nástupce, má model fenix 7 Pro pořád čím zaujmout, obzvláště pokud nepotřebujete AMOLED displej, ale více oceníte úsporný MIP se solárním nabíjením. Najdete zde všechny pokročilé funkce, kdy tu opravdu nechybí nic zásadního, jako pokročilé tréninkové funkce, které vám pomohou překonávat vlastní limity nebo integrovaná LED svítilna.

Původní cena : 19 990 Kč

Black Friday cena : 17 490 Kč

Garmin fenix 7 Pro Solar koupíte zde

Garmin EPIX PRO, 47 mm

Právě tento model byl tím, který do vrcholné řady přinesl AMOLED displej. Garmin si ho zde testoval dřív, než ho dal do fénixů 8. A uspěl. Dostaly i nový snímač tepové frekvence, který společnost pojmenovala jako Elevate 5. Ten přišel s dalšími čtyřmi LED navíc, které se snaží ještě více zpřesnit naměřené výsledky. Vtip je v tom, že když máte hodinky jen na ruce při běžném nošení, měření probíhá skrze dvě diody, které byly už v předchozí verzi snímače. Jakmile do toho ale začnete šlapat, tedy spíše jakmile si spustíte aktivitu, přidají se k měření ty čtyři další, abyste měli co nejpřesnější možné výsledky. Od té doby jej Garmin dává do všech vrcholných modelů.

Fotogalerie #2 Garmin Epix Pro (Gen 2) Sněžka 1 Garmin Epix Pro (Gen 2) Sněžka 4 Garmin Epix Pro (Gen 2) Sněžka 5 Garmin Epix Pro (Gen 2) Sněžka 6 Garmin Epix Pro (Gen 2) 20 Garmin Epix Pro (Gen 2) 21 Garmin Epix Pro (Gen 2) 22 Garmin Epix Pro (Gen 2) 23 Garmin Epix Pro (Gen 2) 24 Garmin Epix Pro (Gen 2) 1 Garmin Epix Pro (Gen 2) 2 Garmin Epix Pro (Gen 2) 9 Garmin Epix Pro (Gen 2) 10 Garmin Epix Pro (Gen 2) 7 Vstoupit do galerie

Původní cena : 20 990 Kč

Black Friday cena : 16 290 Kč

Garmin EPIX PRO koupíte zde

Garmin vívoactive5

Hodinky bodují jasným dotykovým AMOLED displejem, kdy jsou navrženy tak, aby byly nezbytnou součástí každodenního života za dostupnou cenu. Díky široké škále funkcí pro sledování zdraví mohou vívoactive5 uživatelům pomoci dozvědět se mnoho o svém těle, naučit se, jak žít aktivní životní styl a podpořit všechny fitness cíle. Díky až 11denní výdrži baterie v režimu chytrých hodinek se pak nemusíte starat o nabíjení hodinek každou noc, a proto můžete nepřetržitě přijímat cenné zdravotní metriky, jako je míra stresu, Body Battery a kvalitu spánku s personalizovaným koučováním a detekcí zdřímnutí.

Původní cena : 7 190 Kč

Black Friday cena : 5 790 Kč

Garmin vívoactive5 koupíte zde

Garmin Venu 3S

Garmin Venu 3S mají 1,2“ AMOLED displej s Always-on. Pouzdro je vyrobeno z polymeru vyztuženého vlákny, zatímco luneta je z nerezové oceli. Sklo krycí displej je Gorilla Glass 3. Vydrží 10 dní na jedno nabití, nabízejí Bluetooth volání ze zápěstí, kdy mají na levé straně mřížku s reproduktorem, který umožňuje i poslech hudby. Nabízejí měření míry pohybu pro uživatele na invalidním vozíku nebo spánkového průvodce, který je schopný měřit a doporučit krátké zdřímnutí nebo stanovit spánkový deficit. Je toho ale samozřejmě mnohem a mnohem více.

Původní cena : 11 990 Kč

: 11 990 Kč Black Friday cena: 10 790 Kč

Garmin Venu 3S koupíte zde