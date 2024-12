Recenze PROMATE Magnus-Qi – Magnetická bezdrátová autonabíječka s MagSafe pro moderní řidiče

Bezdrátové nabíjení v autě se stává čím dál populárnějším způsobem, jak udržet telefon nabitý během cestování. PROMATE Magnus-Qi přináší pohodlné řešení v podobě magnetické bezdrátové nabíječky s podporou MagSafe a výkonem až 15 W. Je určena nejen pro uživatele nejnovějších iPhonů, ale díky technologii Qi i pro další zařízení s podporou bezdrátového nabíjení. Nabíječka slibuje jednoduché použití, rychlé dobíjení a flexibilitu. Pojďme zjistit, jak si vede v praxi.

Design a konstrukce: Elegance v jednoduchosti

PROMATE Magnus-Qi vyniká minimalistickým a účelným designem. Magnetická nabíječka nemá žádné tradiční držáky ani kleště, které by bylo třeba manuálně nastavovat – telefon stačí jednoduše přiložit na nabíjecí plochu. Tato „cradleless“ konstrukce nejen šetří čas, ale také působí esteticky a moderně.

Hlavním prvkem je silný magnet, který pevně drží telefon na místě. Během testování nabíječka spolehlivě udržela iPhone 15 Pro i při prudkém brzdění a ostrých zatáčkách. Rameno držáku je vyrobeno z kovu a celý a připevňuje na palubní desku pomocí lepící podstavy.Další výhodou je 360° otáčení, které umožňuje snadné nastavení telefonu do ideálního úhlu. Ať už chcete používat navigaci, přijímat hovory, nebo sledovat příchozí oznámení, Magnus-Qi se přizpůsobí vašim potřebám.

Technologie a výkon: Rychlost a bezpečnost

PROMATE Magnus-Qi podporuje MagSafe, což z ní činí ideální volbu pro uživatele iPhonů řady 12, novějších. Magnetická připojení fungují okamžitě a umožňují bezproblémové nabíjení. Pro starší telefony nebo zařízení bez MagSafe je v balení přiložen magnetický kroužek, který absenci MagSafe zhojí.

Maximální výkon nabíjení dosahuje 15 W, což je standard pro rychlé bezdrátové nabíjení. Při testování byl telefon (s Androidem) nabit z 20 % na 80 % za méně než hodinu, což je velmi dobrý výsledek. iPhony si kvůli softwarovému omezení vezmou pouze 7,5 W, čili nabíjení trvá přibližně dvakrát déle. Nabíječka je také vybavena bezpečnostními prvky, které chrání zařízení před přehřátím, přepětím a zkratem.

Použití: Praktické řešení pro každodenní cesty

Jedním z hlavních lákadel Magnus-Qi je její jednoduchost. Při každém přiložení telefonu na magnetickou plochu nabíječka okamžitě zahájí nabíjení. To eliminuje nutnost manipulace s kabelem nebo složitého nastavování telefonu do držáku. Magnet drží telefon pevně na místě i při jízdě po nerovných cestách, což přispívá k bezpečnosti při řízení. Na produktu oceňuji zejména přizpůsobitelnost držáku – možnost otáčení o 360° je ideální pro přepínání mezi horizontálním a vertikálním zobrazením. Nabíječka se navíc dobře integruje do interiéru auta díky svému kompaktnímu designu.

Závěr: Ideální společník na cesty

PROMATE Magnus-Qi je vynikající volbou pro moderní řidiče, kteří chtějí pohodlné, rychlé a esteticky příjemné řešení bezdrátového nabíjení svého smartphonu. Nabíječka exceluje svým designem, spolehlivostí a kompatibilitou. Ačkoliv se může cena zdát vyšší, výkon a kvalita tento výdaj plně ospravedlňují.

Pokud hledáte univerzální bezdrátovou nabíječku, která si poradí s nejnovějšími iPhony i dalšími zařízeními, Magnus-Qi rozhodně stojí za zvážení. Je to investice do pohodlí, stylu a moderní technologie, která vás nezklame. Cena produktu je 999 korun.

