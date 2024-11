Recenze Belkin BoostCharge Hybrid Wall Charger: zajímavá kombinace powerbanky a adaptéru

V dnešní době, kdy každý z nás nosí při sobě chytrá zařízení, je otázka energie vždy aktuální. Na cestách často řešíme, zda máme dostatek baterie na celý den, a přitom nechceme nosit několik různých nabíječek a powerbank, obzlášť v situaci, kdyy powerbanku potřebujeme jen zřídka. Právě proto přichází Belkin BoostCharge Hybrid Wall Charger 25W + Power Bank 5K, což je unikátní zařízení, které kombinuje klasickou nabíječku a powerbanku. Toto řešení slibuje nejen praktičnost, ale také výkon a styl. Po měsíci používání tohoto zařízení jsem připraven podělit se o své zkušenosti.

Na první pohled mě zaujal minimalistický a čistý design zařízení. Belkin je známý svou precizností a to je patrné i zde. BoostCharge Hybrid je vyroben z kvalitních plastů s matným povrchem, který odolává otiskům prstů. Kovové prvky na USB-C portu a celkové zpracování působí robustně a dodávají zařízení nádech prémiovosti. Zařízení je poměrně lehké (přibližně 170 g) a kompaktní. Překvapilo mě, jak snadno se vejde do kapsy nebo malého batohu. Oceňuji také výklopné kolíky pro připojení do zásuvky, které nezabírají místo, když je zařízení uloženo. Nejvíce mi vyhovoval výměnný adaptér pro různé zásuvky, protože rád cestuju. Při jedné cestě do Velké Británie jsem jednoduše vyměnil adaptér na britský standard a nemusel jsem hledat další redukci.

BoostCharge Hybrid má dvě klíčové funkce: funguje jako nástěnná nabíječka s výkonem až 25 W a zároveň jako powerbanka s kapacitou 5000 mAh. Co to znamená v praxi? Jako nástěnná nabíječka zařízení podporuje rychlé nabíjení přes USB-C Power Delivery. Při připojení mého smartphonu (Samsung Galaxy S21) jsem dosáhl plného nabití za něco málo přes hodinu, což odpovídá standardům moderních rychlonabíječek. Druhý port USB-A je ideální pro nabíjení starších zařízení, i když výkon je zde omezen na 12 W.

Integrovaná powerbanka s kapacitou 5000 mAh je vhodná pro jedno plné nabití většiny smartphonů nebo částečné nabití tabletu. Přenosné nabíjení mě několikrát zachránilo, například při dlouhých jednáních, kdy nebyla k dispozici zásuvka. Nabíjení powerbanky je zároveň rychlé – při připojení do zásuvky se nabije za necelé dvě hodiny. Osobní zkušenost: Během letu z Prahy do Londýna mi powerbanka udržela telefon dostatečně nabitý na sledování filmů i komunikaci. Kombinace možnosti rychlého nabíjení v hotelu a záložní energie na cestách je velmi praktická.

Jedním z největších přínosů tohoto zařízení je jeho univerzálnost. Při použití doma slouží jako plnohodnotná nástěnná nabíječka, ale jakmile vyrazíte ven, máte k dispozici kompaktní powerbanku. Při cestování jsem ocenil snadnou výměnu adaptérů pro různé regiony. Přibalené adaptéry (EU, UK, US, AU) jsou pevné a snadno se instalují. V mém případě to znamenalo, že jsem si mohl vystačit s jedním zařízením, ať už jsem byl v Evropě nebo mimo ni. Na cestě do USA jsem používal BoostCharge Hybrid jako hlavní nabíjecí zařízení pro svůj notebook přes USB-C, což nebyl problém díky výkonu 25 W. Na konferenci pak powerbanka umožnila udržet můj telefon v chodu celý den.

Zařízení obsahuje ochranu proti přepětí a přehřátí, což zajišťuje bezpečné nabíjení vašich zařízení. Při delším používání jsem nezaznamenal žádné přehřívání ani zpomalení výkonu. Zajímavou funkcí je možnost současného nabíjení powerbanky a připojeného zařízení. Když je zařízení zapojeno do zásuvky, nabíjí nejen smartphone, ale také powerbanku, což je užitečné při přípravě na další den.

Belkin BoostCharge Hybrid Wall Charger 25W + Power Bank 5K je dokonalým řešením pro ty, kteří hledají univerzální zařízení pro nabíjení doma i na cestách. Po několika týdnech používání mohu říct, že zařízení splnilo mé očekávání v oblasti kvality, výkonu a praktičnosti. I přes menší nedostatky, jako je nižší kapacita powerbanky, jsem s BoostCharge Hybrid velmi spokojen. Jeho design a kombinované funkce z něj činí perfektního společníka na cestách i v každo denním životě.