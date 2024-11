Na Vision Pro pracoval Apple nejméně od roku 2008! Zde je důkaz

Pokud sledujete dění okolo Applu dlouhodobě, zcela určitě víte, že se jedná o společnost, která si ročně registruje tisíce patentů, ale jen hrstku z nich nakonec přetaví v realitu. Právě kvůli této taktice se tak absolutně nedá říci, jaká budoucnost ať už jeho software či hardware čeká, ale o to zajímavější je mnohdy pohled do minulosti, který leckdy odhalí, že jsme mnohé novinky vlastně měli díky těmto patentům takříkajíc „před očima“ mnoho let před jejich odhalení. A přesně to je i případ Apple Vision Pro.

Že Apple pracuje na AR/VR headsetu se vědělo dlouho dopředu. Nicméně vzhledem k tomu, kolik patentových přihlášek si na toto téma zaregistroval, bylo jakékoliv předpovídání designu a funkcí tohoto produktu velmi obtížné. Nyní ale můžeme říci, že jsme jeho částečnou podobu znali už od roku 2008. Právě v tomto roce si totiž Apple zaregistroval patent odhalující částečný design Vision Pro spolu s jeho funkčností. Apple psal tehdy v popisu patentu například i o senzorech pro sledování hlavy a očí, které mají sloužit pro ovládání zařízení i přizpůsobování jeho promítaného obrazu. Tehdy sice tyto technologie ještě nebyly vytvořeny, nicméně Apple už měl jasnou vizi toho, co od zařízení chce a kudy se tedy bude při jeho vývoji upírat. A po dobrých 15 letech plody své práce vycházející mimo jiné právě z tohoto patentu odhalil.