Bojíte se aktualizovat na iOS 18.1.1 kvůli zhoršení výdrže? Není třeba

Apple před pár dny vydal minoritní aktualizaci v podobě iOS 18.1.1. Podobné aktualizace povětšinou žádné novinky nepřinášejí a soustřeďují se pouze na opravy několika bezpečnostních chyb. Na každý pád to ale neznamená, že i tyto drobné aktualizace dokážou udělat s telefonem pořádnou paseku. Nejednou se stalo, že nenápadné aktualizace dramaticky ovlivnila výkon či výdrž baterie. Jak je to nyní? Na zoubek se nové aktualizaci podíval youtubový kanál iAppleBytes za pomoci aplikace GeekBench 4. Test proběhl u iPhonů SE 2020, XR, 11, 12, 13 a 15. Ačkoli by v testu mohlo být iPhonů více, lze si udělat obrázek, jak na tom tato verze iOS je. Celý test můžete nalézt pod odstavcem.

Jak lze vidět v níže umístěném grafu, žádné velké změny tentokrát nenastaly. Největší výkyv je pozorovatelný u iPhone 13, jenž se propadl o téměř 500 bodů. U ostatních testovaných modelů jsou změny spíše zanedbatelné. Jak se aktualizace na nejnovější iOS projevila u vás?