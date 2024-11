Ztratily se vám z iPhonu poznámky z iCloudu? Apple vydal návod, jak je obnovit

Pokud používáte aplikaci Poznámky a záznamy z ní si ukládáte i na iCloud, mohli jste se v posledních týdnech setkat s poměrně nepříjemným problémem ve formě zmizení takto uložených poznámek na iPhonech, iPadech či Vision Pro. Tento problém sice Apple zprvu nekomentoval, poté jej však byl pod tíhou kritiky donucen přiznat a před pár hodinami dokonce vydal jednoduchý návod, jak problém pramenící podle všeho z aktualizace smluvních podmínek iCloudu vyřešit. Vše je naštěstí jednoduché a hlavně obnovitelné.

Jak na iPhonu obnovit ztracené poznámky z iCloudu

Pokud se poznámky na iCloudu nezobrazují v iPhonu, iPadu nebo Apple Vision Pro, postupujte podle následujících kroků.

1. Otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na své jméno.

2. Klepněte na položku iCloud a potom klepněte na položku Poznámky.

3. Ujistěte se, že je zapnuta možnost Synchronizovat toto [zařízení], a poté zkontrolujte aplikaci Poznámky.

4. Pokud poznámky stále nevidíte, restartujte iPhone, iPad nebo Apple Vision Pro. Po restartování znovu zkontrolujte nastavení.

Po provedení těchto kroků by se vaše poznámky na iCloudu měly objevit a začít se opět synchronizovat na zařízeních přihlášených ke stejnému účtu Apple. Po dokončení synchronizace by se měl zobrazit obsah dříve synchronizovaný se službou iCloud.

Co přesně za problémem stálo Apple sice neprozradil, nicméně zdá se, že jde skutečně o něco spojené se smluvními podmínkami iCloudu, respektive pak se změnami, které jsou po jejich odsouhlasení zavedeny. Ty jsou sice nepatrné, avšak evidentně dokáží nadělat dost neplechy. Mizející poznámky na iPhonech, iPadech či Vision Pro totiž nejsou tím jediným, co přijet nových podmínek způsobuje. Někteří uživatelé totiž hlásí například problémy s aktualizováním operačních systémů na nejnovější verze poté, co tyto podmínky odsouhlasí, či nemožnost jejich přijetí.