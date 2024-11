Birkinka nebo Kelly jako emoji? Žádný problém dámy!

Birkinka nebo Kelly je pro většinu dam tím největším materiálním snem, tedy minimálně co se fashion týká. Když už takový kousek vevodí jejímu šatníku, pak se hodí mít jej také v telefonu a to v podobě emoji. Na instagramu se v posledních dnech stalo obrovským trendem mít emoji své vlastní Kelly nebo Birkinky a protože existuje řada barevných kombinací co se ýká barvy kůže, hardware a také různých typů kůže, je nejsnadnější cesta jak mít emoji té své kabelky nechat si ji vyrobit na míru. Pokud chcete mít možnost udělat to úplně zdarma, pak je potřeba si stáhnout aplikaci AI Emoji Generator do iPhone. Ta vám umožní vygenerovat jeden Emoji zcela zdarma podle vašich požadavků. Pokud byste jich chtěli víc, stačí zaplatit 8€ a aplikace vám bude doživotně generovat Emoji přímo na míru.

Jakmile si aplikaci Genmoji stáhnete, máte možnost vytvořit vlastní Emoji, zde pak stačí anglicky popsat co nejlépe svoji kabelku a tu vám aplikace vytvoří. Napište například Hermes Kelly white with golden hardware a aplikace vygeneruje tuto kabelku. Následně stačí jít do iMessage a zde zvolit Emoji – hledat v Emotikonech a v pravém spodním rohu uvidíte logo nálepky, kde můžete vybrat novou emoji, jenž aplikace vygenerovala. Následně ji můžete poslat jako Emoji nebo jako nálepku a uložit si ji mezi vaše vlastní emoji nebo nálepky.

AI Emoji generator si můžete stáhnout zdarma přímo zde.