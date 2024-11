Apple „ulovil“ do iCloudu 40 milionů Britů, ti teď chtějí odškodné

Mysleli jste si, že éra bláznivých žalob na Apple je již za námi? My v redakci zcela popravdě také, jelikož se frekvence zpráv o tom, že by Apple stanul kvůli něčemu před soudem, v posledních měsících dost snížila. Určitě však nelze říci, že by žaloby kompletně utichly. Například nyní bude Apple ve Velké Británii vysvětlovat, že neokrádá tamní jablíčkáře skrze iCloud.

Spotřebitelská organizace Which se rozhodla dovolat spravedlnosti za celkem 40 milionů Britů a to konkrétně skrze žalobu, kterou na Apple kvůli iCloudu podala. Její právníci u soudu konkrétně tvrdí, že Apple sice rozdává 5GB bezplatného úložiště na iCloudu pro zálohování fotek, zpráv a dalšího obsahu, po překročení limitu však začne vyžadovat předplatné, které je ale svým způsobem vynucené, jelikož uživatelé iPhonů nemají žádnou jinou tak příjemnou možnost zálohování jako právě iCloud. Jinými slovy, iCloud je podle Which na Apple produktech (nečekaně) upřednostňován před konkurenčními službami, což zákazníky poškozuje.

Organizace proto nyní žaluje Apple o celkem 3 miliardy liber, které by v případě úspěchu padly na výplatu odškodnému každému majiteli iPhonu ve Velké Británii, což by vycházelo na zhruba 70 liber „na hlavu“. Zda organizace u soudu uspěje je ale samozřejmě nejasné. Apple totiž dlouhodobě hlásá, že iCloudem rozhodně soutěž neporušuje a zhruba polovina jeho zákazníků si prý vystačí s 5GB základem. Soud bude mít tedy určitě nad čím přemýšlet.