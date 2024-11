Apple vydal Final Cut Pro 11! Co vše nové přináší?

Apple dnes v noci představil Final Cut Pro 11 – nabitý novými inteligentními funkcemi – spolu s výkonnými aktualizacemi aplikací Final Cut Pro pro iPad, Final Cut Camera a Logic Pro. Final Cut Pro 11 pro Mac nabízí nové nástroje, jako je Magnetická maska a očekávaný Přepis do titulků, a podporuje také import, střih a dodávání prostorových videoprojektů přímo do Apple Vision Pro.

Final Cut Pro pro iPad 2.1 přináší vylepšení dotykového střihu díky podpoře funkcí Enhance Light a Color, novým inkoustům Live Drawing, haptické zpětné vazbě, ještě více vestavěného obsahu, včetně předvoleb pro barevné ladění a dynamických zvukových stop, a další významná vylepšení pracovních postupů. Final Cut Camera 1.1, intuitivní profesionální nahrávací aplikace pro iPhone, přidává podporu nahrávání v rozlišení 4K120 fps na iPhone 16 Pro, možnost použít při nahrávání náhledovou tabulku (LUT) a zachycení videa v kompresi Log-encoded HEVC pro menší velikost souborů. A aby se ještě více posílilo psaní skladeb, tvorba beatů, produkce a mixování, přidávají Logic Pro pro Mac 11.1 a Logic Pro pro iPad 2.1 podporu nového pluginu Quantec Room Simulator.

Nové verze programů Final Cut Pro pro Mac a iPad, Final Cut Camera a Logic Pro pro Mac a iPad jsou již dnes k dispozici v App Store.

„Naše kreativní aplikace poskytují umělcům, producentům, režisérům a střihačům po celém světě nástroje, které potřebují k vyjádření a realizaci svých uměleckých vizí,“ řekl Brent Chiu-Watson, senior ředitel celosvětového produktového marketingu pro aplikace ve společnosti Apple. „Díky výkonu Apple Silicon a nejmodernějším možnostem strojového učení jsou Final Cut Pro a Logic Pro rychlejší a inteligentnější než kdykoli předtím. Tyto nejnovější aktualizace poskytují tvůrčím profesionálům více stylistických interpretací – ať už se jedná o vyladěné maskování pro barevnou gradaci nebo úžasné zpracování zvuku – a větší všestrannost a efektivitu jejich pracovních postupů.“

Final Cut Pro 11

Final Cut Pro 11 plně využívá čipy Apple řady M a přináší výkonnou a intuitivní funkci Magnetic Mask, velmi žádanou funkci Transcribe to Captions , která poskytuje rychlé a přesné skryté titulky, prostorový střih videa a řadu nástrojů pro úsporu času a optimalizaci pracovního postupu.

Funkce poháněné umělou inteligencí

Ve Final Cut Pro 11 mají střihači přístup ke dvěma zcela novým nástrojům využívajícím umělou inteligenci: Magnetická maska a Přepis do titulků. Pomocí funkce Magnetic Mask mohou střihači bez námahy izolovat osoby a objekty ve videoklipu, aniž by potřebovali zelené plátno nebo časově náročnější rotoskopování. Tato výkonná a přesná automatická analýza poskytuje dodatečnou flexibilitu při přizpůsobování pozadí a prostředí. Střihači mohou také kombinovat funkci Magnetic Mask s korekcí barev a videoefekty, což jim umožňuje přesně ovládat a stylizovat každý projekt. A díky funkci Transcribe to Captions lze automaticky generovat skryté titulky na časové ose pomocí velkého jazykového modelu vyškoleného společností Apple, který přepisuje mluvený zvuk.

Magnetická maska a Přepis do titulků se připojují ke stávajícím funkcím s umělou inteligencí, které umožňuje Neural Engine od Apple, včetně:

Smart Conform pro snadné vytváření verzí projektů vhodných pro sociální média ve čtvercových nebo vertikálních formátech.

pro snadné vytváření verzí projektů vhodných pro sociální média ve čtvercových nebo vertikálních formátech. Vylepšení světla a barev pro automatické vylepšení barev, vyvážení barev, kontrastu a jasu videa nebo fotografií.

pro automatické vylepšení barev, vyvážení barev, kontrastu a jasu videa nebo fotografií. Smooth Slo-Mo pro generování a prolínání snímků videa – včetně záznamů pořízených na iPhone 16 Pro ve 4K120 fps – pro dosažení nejvyšší kvality pohybu.

pro generování a prolínání snímků videa – včetně záznamů pořízených na iPhone 16 Pro ve 4K120 fps – pro dosažení nejvyšší kvality pohybu. Izolace hlasu pro vylepšení řeči a optimalizaci úrovně zvuku při současném snížení šumu na pozadí ze zvuku pořízeného v terénu.

Prostorové úpravy videa pro Apple Vision Pro

Prostorové video umožňuje uživatelům zachytit vzácné životní okamžiky a znovu je prožít na zařízení Apple Vision Pro. Final Cut Pro 11 nyní podporuje prostorovou editaci videa a umožňuje střihačům importovat natočený materiál a přidávat efekty, provádět barevné korekce a obohacovat své projekty o titulky. Hloubkovou pozici titulků a pořízených záběrů lze upravovat i během procesu střihu. Prostorové videoklipy lze pořizovat přímo pomocí aplikace Vision Pro nebo pomocí zařízení iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone 16 Pro a nového objektivu Canon RF-S7,8 mm F4 STM DUAL spárovaného se zařízením Canon R7.

Uživatelé si mohou vybrat z různých režimů zobrazení, aby si na displeji Macu mohli prohlédnout úhly pohledu levého a pravého oka. A díky funkci Mac Virtual Display mohou své úpravy přenést do aplikace Apple Vision Pro a vytvořit tak obrovský, soukromý a přenosný displej, který je ideální pro složité pracovní postupy. Ještě letos budou moci uživatelé rozšířit Mac Virtual Display na novou panoramatickou velikost a vytvořit tak obrovský ultraširoký zakřivený displej s poměrem stran 32:9, který se rovná dvěma 5K monitorům vedle sebe. Prostorová videa lze exportovat přímo do uživatelovy knihovny Fotky, ihned si je prohlédnout v aplikaci Vision Pro nebo je sdílet s ostatními nahráním do nativní aplikace VisionOS Vimeo.

Funkce pro úsporu času, bleskové rychlosti a profesionální kreativní nástroje

Final Cut Pro obsahuje pokročilé editační nástroje, které pomáhají ještě více zefektivnit tvůrčí pracovní postupy a šetří čas:

Magnetická časová osa , bezstopý přístup ke střihu záběrů, nabízí plynulý způsob stříhání a úpravy projektu. Střihači mohou plynule přidávat a přeskupovat klipy, provádět úpravy a zároveň udržovat video a zvuk dokonale synchronizované.

, bezstopý přístup ke střihu záběrů, nabízí plynulý způsob stříhání a úpravy projektu. Střihači mohou plynule přidávat a přeskupovat klipy, provádět úpravy a zároveň udržovat video a zvuk dokonale synchronizované. Při střihu více záběrů mohou uživatelé okamžitě synchronizovat více úhlů projektu a přepínat mezi záběry během přehrávání. A nové možnosti klávesových zkratek umožňují uživatelům upravovat zobrazení časové osy a měnit polohu klipů.

mohou uživatelé okamžitě synchronizovat více úhlů projektu a přepínat mezi záběry během přehrávání. A nové možnosti klávesových zkratek umožňují uživatelům upravovat zobrazení časové osy a měnit polohu klipů. Optimalizace pro Apple Silicon umožňují střihačům přehrávat více streamů videa 4K a 8K ProRes v plné kvalitě, přidávat efekty přehrávání a sdílet svou práci s ostatními bleskovou rychlostí.

umožňují střihačům přehrávat více streamů videa 4K a 8K ProRes v plné kvalitě, přidávat efekty přehrávání a sdílet svou práci s ostatními bleskovou rychlostí. Střihači mohou vytvořit odlehčenou kopii své knihovny pomocí vylepšených nástrojů proxy , čímž se sníží velikost souborů a doba přenosu se ještě zkrátí.

, čímž se sníží velikost souborů a doba přenosu se ještě zkrátí. Pomocí nástroje Compressor mohou editoři vytvářet vlastní nastavení exportu, aby mohli svou práci poskytovat v široké škále formátů souborů, a importovat předchozí stereoskopické záběry, které mohou přeformátovat a spárovat s prostorovými videozáznamy pro integrovaný střih.

mohou editoři vytvářet vlastní nastavení exportu, aby mohli svou práci poskytovat v široké škále formátů souborů, a importovat předchozí stereoskopické záběry, které mohou přeformátovat a spárovat s prostorovými videozáznamy pro integrovaný střih. Pomocí aplikace Motion mohou uživatelé vytvářet úžasné 2D a 3D titulky, generátory a pokročilé vizuální efekty, které jsou přístupné v aplikaci Final Cut Pro.

Final Cut Pro pro iPad 2.1

Final Cut Pro pro iPad 2.1 přináší oblíbené funkce pro dotykové střihy. Funkce Enhance Light and Color, kterou pohání křemík společnosti Apple, představuje inteligentní způsob, jak v jednom jednoduchém kroku vylepšit barvy, vyvážení barev, kontrast a jas videa nebo snímků a je optimalizovaná pro média s rozlišením SDR, HDR, RAW a kódováním Log. Díky haptické zpětné vazbě pro pero Apple Pencil Pro a klávesnici Magic Keyboard ucítí uživatelé při stříhání klipů, přesouvání médií, pohybu po časové ose a změně velikosti klipů v prohlížeči podle bodů přichycení světelný puls.

Mezi další významná vylepšení pracovního postupu patří nové vertikální gesto štípnutí, které dokáže zvětšit nebo zmenšit výšku klipu na časové ose; možnost dynamicky upravovat velikost a polohu prohlížeče v režimu Picture in Picture; a podpora časové osy pro záznamy s rychlostí 90 fps, 100 fps a 120 fps na iPhonu 16 Pro.

Nové inkousty pro funkci Live Drawing na iPadu umožňují uživatelům přidávat do videí ještě více animací pomocí nových výrazných možností akvarelu, pastelky, plnicího pera a monoline pera. A knihovna obsahu se rozšiřuje o nové modulární přechody, předvolby barevného ladění a dynamické zvukové stopy spolu s možností snadno zvýrazňovat a překrývat vizuální prvky pomocí efektů Picture in Picture a Callout.

Final Cut Camera

Final Cut Camera 1.1 přináší intuitivní profesionální ovládání pro začínající i profesionální režiséry. Aktualizace nabízí uživatelům možnost zachytit video HEVC kódované v protokolu Log v samostatných nebo živých relacích Multicam, takže uživatelé mohou využít úžasný dynamický rozsah protokolu Log a zároveň těžit ze snížené velikosti souborů a ještě delší doby záznamu. Aplikace Final Cut Camera také umožňuje uživatelům zapnout náhled LUT při nahrávání v režimu Log a předvést tak živost původní scény v SDR nebo HDR pomocí Apple Log LUT. S iPhone 16 Pro mohou uživatelé nahrávat krásné a ostré záběry s rozlišením 4K120 fps pro ještě plynulejší filmové zpomalené záběry, importovat je do Final Cut Pro pro iPad a začít se střihem.

Nová pokročilá úroveň pomáhá uživatelům přesně komponovat záběry pomocí indikátorů natočení a náklonu a pro záběry shora dolů zavádí aplikace Final Cut Camera indikátor zaměřovacího kříže.

Logic Pro pro Mac 11.1 a Logic Pro pro iPad 2.1

Logic Pro pro Mac a iPad je skvělým doplňkem pro psaní skladeb, tvorbu beatů, produkci a mixování a výborným společníkem pro střihače Final Cut Pro. Dnes je tento zážitek ještě lepší díky novému plug-inu Quantec Room Simulator, který uživatelům umožňuje využít legendární zvuk akusticky nejpřesnějšího reverbu, jaký byl kdy vytvořen, vytvořeného na základě původních schémat, algoritmů a kódu zakladatele a vynálezce Quantecu Wolfganga Buchleitnera. Uživatelé si mohou vybrat vintage Quantec QRS pro přidání přirozeného akustického prostoru do hudby při zachování zvukového charakteru, nebo moderní Quantec Yardstick pro lepší čistotu a detaily. Technologie Quantec QRS je skvělým nástrojem pro střihače videa, kteří chtějí přidat přirozeně znějící prostory dialogům, fóliím a hudbě.

„Simulátor Quantec Room Simulator je klíčovým prvkem mého zvuku již mnoho let, objevuje se na deskách jako Passion a Us. Používal jsem ho také k vytváření harmonických dronů, kterými jsem začínal své živé sety a které se pak vyvinuly do písní jako ‚Across the River‘,“ řekl hudebník Peter Gabriel. „Je skvělé, že společnost Apple vrací Quantec QRS k životu jako plug-in pro uživatele Logicu na celém světě.“

Pomocí funkce Reorder Mixer Channels mohou uživatelé měnit pořadí kanálových pásů jejich přetažením a mohou dokonce vybrat více kanálových pásů a změnit jejich pořadí společně. Aby bylo snadnější najít a přidat jakýkoli zásuvný modul přímo pomocí příkazu na klávesnici, mohou nyní uživatelé Logic Pro for Mac vyhledávat podle kategorie, názvu společnosti nebo dokonce části názvu zásuvného modulu. Logic Pro pro iPad také zavádí složky samplů, které uživatelům umožňují přístup k jejich osobní sbírce samplů přímo z vestavěného Průzkumníka zvuků přímo ze zařízení iPad, externího úložiště a jednotky iCloud.