Apple chystá film o skandálu kryptoburzy FTX a Samu Bankman-Friedovi

Apple společně se studiem A24 pracuje na filmové adaptaci knihy „Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon“ od Michaela Lewise. Kniha sleduje příběh Sama Bankmana-Frieda, zakladatele kryptoburzy FTX, jehož hvězdný vzestup skončil dramatickým pádem a obviněními z podvodů. Případ FTX se stal jedním z největších skandálů v historii kryptoměn a zasáhl důvěru investorů i širší veřejnosti. Scénář k filmu napíše Lena Dunham (seriál „Girls“), za který získala několik nominací na Emmy a Zlatý glóbus. Dunham má zkušenosti jak se psaním, tak s produkcí, což z ní dělá ideální volbu pro adaptaci dramatického příběhu, který kombinuje finance, technologii a lidské selhání.

Film je zatím v rané fázi vývoje a podrobnosti, jako je herecké obsazení nebo datum premiéry, nejsou známy. Apple a A24 však už dříve spolupracovali na úspěšných projektech, jako byl „The Tragedy of Macbeth“, což naznačuje, že by mohlo jít o další úspěšný filmový projekt. Chystaný film by měl přinést detailní pohled na události, které otřásly technologickým i finančním světem. S propojením talentované Leny Dunham, prestižního studia A24 a technologického giganta Apple se očekává, že půjde o jeden z nejdiskutovanějších filmů budoucnosti. Třeba si Apple dokráčí pro Oscara, byť jsou takové úvahy předčasné.