iPhone SE 4 je zase o krok blíž! Apple už pro něj vyrábí tyto klíčové komponenty

Zdá se, že příchodu iPhonu SE 4 už nestojí v cestě zhola nic. Výroba některých jeho komponentů totiž podle řady leakerů a analytiků probíhá, přičemž nyní se k nim podle zpráv asijského portálu Ajunews přidávají i fotoaparáty.

Podle výše zmíněného portálu probíhá v tuto chvíli poslední dolaďování výrobního procesu fotomodulů iPhonu SE 4, které bude Applu nakonec dodávat LG Innotek. Jejich hromadná výroba má pak odstartovat příští měsíc s tím, že v minulosti spouštěl tento výrobce hromadnou výrobu zpravidla tři měsíce před uvedením daného produktu na trh. Zdá se tedy, že iPhone SE 4 by si mohl svou premiéru odbýt kolem března, což je ostatně období, kdy Apple zpravidla ukazuje své první hardwarové novinky pro nadcházející rok. Načasování tedy sedí dokonale.

Co se týče dalších technických specifikací, z dřívějška o telefonu víme například to, že by měl být designově velmi podobný iPhonu 14. Dočkat bychom se tedy u něj měli 6,1“ OLED displeje či Face ID. Počítá se ale i s USB-C portem, některým z nejnovějších čipů řady A, 48MPx širokoúhlým fotoaparátem, 8GB RAM pamětí kvůli podpoře Apple Intelligence, prvním vlastním 5G modemem od Applu a hlavně by pak měl disponovat stále atraktivní cenovkou. A co vy, chystáte se na jeho pořízení?