Povolební rally: Jak S&P 500, Bitcoin a Tesla reagují na Trumpův návrat

Komerční sdělení: Pár dní dozadu jsme byli svědky jedné z nejvýznamnějších politických událostí tohoto roku – amerických prezidentských voleb, v nichž s přesvědčivým náskokem zvítězil Donald Trump. Jeho dominantní vítězství bylo pro mnohé překvapením a vzhledem k jeho pověsti nepředvídatelného politika představuje určitou nejistotu pro globální dění. Přestože se ujme prezidentského úřadu až v lednu příštího roku, dopad jeho zvolení již nyní významně ovlivňuje světové trhy. V následujícím článku se zaměříme na finanční instrumenty, kterým toto vítězství přineslo největší prospěch.

S&P 500

Asi nejznámějším akciovým indexem je americký S&P 500, který od minulého úterý výrazně roste na historická maxima a za minulý týden přidal zhruba 5 %. Hlavním důvodem je odlišný přístup kandidátů k firemním daním. Kamala Harris navrhovala zvýšení korporátní daně, zatímco Donald Trump slíbil její snížení. Průzkumy byly do poslední chvíle těsné, a tak trh nevěděl, kterou možnost zohlednit. Po oznámení Trumpova vítězství se však očekává, že daně nezvýší a možná je dokonce sníží. Díky tomu zůstane firmám a akcionářům více zisku, což zvýšilo hodnotu amerických akciových indexů. Vedle indexu S&P 500 roste ještě výrazněji Russell 2000, konkrétně o více než 10 %. Tento index zahrnuje malé firmy, které by měly z Trumpovy protekcionistické politiky těžit. Celkově lze říci, že trh považuje Trumpa za příznivějšího prezidenta pro akcie.

Graf US500, denní svíčky

Zdroj: xStation

Bitcoin

Dalším velkým vítězem voleb a uplynulého týdne je Bitcoin a kryptoměnový trh jako takový. Donald Trump se v minulosti vyjadřoval proti kryptoměnám, ale během letošní kampaně změnil názor, což mu pravděpodobně přineslo určitou voličskou podporu. Oficiální data nejsou k dispozici, ale odhady uvádějí, že v USA vlastní kryptoměny 10-20 % populace (díky schváleným ETF se tento podíl pravděpodobně dlouhodobě zvýší). Část těchto voličů možná přesvědčil, když uvedl, že chce udělat z USA hlavní světové centrum kryptoměn a vytvořit bitcoinové rezervy. Tato prohlášení vyvolala mezi investory očekávání, že jeho působení v čele USA podpoří širší akceptaci kryptoměn, což přispělo k růstu jejich hodnoty. Bitcoin během minulého týdne výrazně rostl a v neděli poprvé dosáhl hodnoty 89 000 USD. Podobně jako akcie se tak obchoduje na historických maximech.

Graf BITCOIN, denní svíčky

Zdroj: xStation

Tesla

Velmi úspěšný týden má za sebou i Tesla, jejíž akcie za minulý týden vzrostly o více než 30 %. Akcie sice nejsou na historických maximech, ale firma se po delší době vrátila svou tržní kapitalizací nad hranici 1 bilionu USD. Republikáni, mezi které patří i Donald Trump, nejsou obecně vnímáni jako podporovatelé elektromobility a obnovitelných zdrojů, spíše prosazují tradiční fosilní energetiku a v minulosti se snažili omezovat dotace na elektromobily. V tomto případě však CEO Tesly Elon Musk v posledních měsících výrazně podporoval Donalda Trumpa, a předpokládá se, že mu Trump bude chtít jeho podporu oplatit. Rovněž je možné, že Trump zavede deregulace v některých odvětvích, což by mohlo Tesle usnadnit schvalování některých prvků autopilota a dokonce se hovoří o tom, že by Trump mohl Muska zahrnout do své administrativy jako odborníka na vládní efektivitu. Růst akcií Tesly tedy neodráží změny přímo ve firmě, ale spíše očekávání, že Trump podpoří Muskovy podnikatelské zájmy.

Graf TSLA.US, denní svíčky

Zdroj: xStation

Výsledky amerických prezidentských voleb očividně významně ovlivnily řadu finančních instrumentů a tento vliv bude pravděpodobně pokračovat i v následujících měsících. Pokud se chcete o tématu dozvědět více, doporučujeme sledovat YouTube kanál XTB, kde broker pravidelně přidává aktuální analýzy a komentáře k dění na trzích.

Pro hlubší pochopení možných scénářů vývoje si můžete také stáhnout analytický report XTB Americké volby očima investora. Ačkoliv byl tento dokument vypracován ještě před samotnými volbami, obsahuje řadu cenných informací a analýz, které zůstávají relevantní i pro nadcházející období. Report se detailně věnuje potenciálním dopadům různých politických rozhodnutí na finanční trhy a může Vám pomoci lépe se orientovat v současné situaci. Report je dostupný ke stažení na našich webových stránkách.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové, investujte zodpovědně.