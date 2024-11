S vánočními bonusy a výhodami můžete u Vodafonu ušetřit až 15 tisíc korun

Výrazné dotace na telefony, neomezené mobilní tarify za výhodnější ceny, několik měsíců pojištění zdarma i dostupné volání z chytrých hodinek. Nejen to obsahuje vánoční nabídka Vodafonu. Kdo se rozhodne dát starému telefonu šanci na nový život a odprodá ho přes službu RE-START, může navíc soutěžit o telefony a sluchátka. Věrní zákazníci si mohou vybrané nové telefony pořídit od 1 Kč a zbytek splácet bez navýšení. Vánoční bonusy jsou připravené i pro firemní zákazníky nebo pro mladé s tarify #jetovtobě.

Jedno neobvyklé přátelství ukazují letošní vánoční spoty Vodafonu. Herec Martin Hofmann se v roli otce snaží splnit synovo přání a v nákupním shonu se mu parťákem stává maskot FLEX. „Maskot symbolizuje inovativní sadu služeb Vodafone FLEX, díky které jsou nejmodernější technologie snadno dostupné pro všechny. Ať už jde o možnost odprodat staré telefony a tablety, tak i o zvýhodněné financování nových zařízení, bezstarostné užívání technologií s pojištěním Vodafone Care anebo o službu jednoho čísla pro více zařízení, tedy třeba volání z chytrých hodinek,“ vysvětluje Zohar Weitz, viceprezidentka Vodafonu pro spotřebitelský segment.

V aktuální vánoční nabídce mohou zákazníci získat na nový telefon slevu až 9 000 korun, k tomu pojištění Vodafone Care na první tři měsíce zdarma (ušetří přes 1000 korun) i službu OneNumber na první 3 měsíce zdarma, kde ušetří další stovky korun. Pro věrné zákazníky jsou připravené vybrané telefony od 1 koruny a zbytek mohou uhradit ve 36měsíčních splátkách bez navýšení, tedy s nulovým úrokem. „Našim zákazníkům nabízíme splátky s nulovým úrokem, což jim umožňuje rozložit platby bez dodatečných nákladů. Tato flexibilita jim pomáhá lépe plánovat rozpočet a užívat si naše produkty bez finančního stresu,“ říká Zohar Weitz.

Vyměnit si starší telefon je někdy důležité i z hlediska bezpečnosti, protože zastaralé telefony mohou být snadnějším terčem pro kybernetické podvodníky.

Neomezený tarif pod pětistovku

Další stovky korun měsíčně nyní ušetří ten, kdo si od Vodafonu koupí neomezený mobilní tarif, to znamená službu s neomezeným objemem dat, neomezenými hovory i SMS zprávami. Konkrétně Neomezený Basic+ se před Vánoci nově prodává za méně než pětistovku, přesně za 499 korun místo 747. Tarif Neomezený Super+ je nyní za 799 korun a tarif Premium 5G za 1099 korun. Výhodnou měsíční cenu získá zákazník, který si nyní tarif koupí, už natrvalo.

Celkem tak lidé mohou díky vánoční nabídce Vodafonu ušetřit za dva roky až 15 tisíc korun.

V rámci spolupráce s Mobil Pohotovostí garantuje Vodafone svým zákazníkům také nejlepší výkupní cenu použitých telefonů a tabletů na trhu. Jde o službu RE-START, získané peníze mohou obratem použít při nákupu modernějšího modelu. Kdo službu RE-START využije, může přitom soutěžit o ceny od společnosti Motorola. Hraje se o mobilní telefon Motorola Razr 50 8GB/256GB Spritz Orange, telefon Motorola Edge 50 Neo 8GB/256GB PANTONE Poinciana a sluchátka Motorola Moto Buds+ (Sound by BOSE) Forest Grey.

Vánoce s Vodafone TV

Dobré zprávy se před Vánoci týkají i televize od Vodafonu. Zákazníci mohou získat balíček Vodafone TV+ v kombinované nabídce za výhodnější cenu, a to jen za 199 korun. Balíček obsahuje přes sto televizních programů a také předplatné videoslužby prima+ rovnou v jejím nejvyšším standardu PREMIUM. Součástí televize od Vodafonu je i vlastní Vodafone videotéka bez reklam, přehrávání až 7 dní zpětně, aplikace do tabletu, mobilu i chytré televize. TV lze sledovat také přes webový prohlížeč. Každý zákazník Vodafone TV má automaticky k dispozici funkci nahrávání pořadů. Pro své nahrávky má virtuální prostor o velikosti 100 hodin a platnost nahrávek je 90 dní. Diváci ocení i funkce Chromecast a Airplay, které umožňují streamovat obsah na větší obrazovku. Vodafone TV je možné sledovat až na šesti zařízeních současně.

Všichni stávající i noví zákazníci Vodafone TV si také mohou v prodejně Vodafonu nebo na zákaznické lince snadno vyzvednout dárek, a to téměř 50 prémiových kanálů na měsíc zdarma. Jde o kanály z balíčků Sport, Cinema a Family.

Tarify pro mladé: za stejné peníze více muziky

Tarif pro mladé a studenty #jetovtobě Basic+ je v rámci vánoční kampaně nahrazený vyšším tarifem #jetovtobě Super, ale za stejnou cenu. To znamená, že mladí, kteří si nyní přijdou pořídit nový tarif, získají za stejné peníze rychlejší připojení 10 Mb/s.

Kromě toho jsou k tarifům #jetovtobě připravené dotace na telefon ve výši až 10 tisíc korun nebo třeba na chytré hodinky se slevou až 8 tisíc korun. Služby Vodafone FLEX je možné čerpat i k tarifům #jetovtobě.

Výjimečná nabídka pro podnikatele a firmy

Vánoční nabídku mají k dispozici samozřejmě i firemní zákazníci. Pro ně je připravený

tarif Business Neomezený Extra 5G Stream za výjimečnou cenu 993 korun s DPH, to znamená téměř 50procentní slevu. Tarif obsahuje neomezené volání i SMS a datování plnou rychlostí, dále neomezené volání do zahraničí (tzv. Business zóny) i extra porci dat v EU. Součástí je také aplikace CyberWall a kredit 239 korun na streamovací službu Netflix. Tím se zákazníkům otevírají další neomezené možnosti v podobě sledování filmů, tradičních českých pohádek, oblíbených TV show nebo dokumentárních sérií, a to kdekoli a kdykoli.

Firemní zákazníci mohou získat dotace na telefony a další zařízení ve výši až 10 tisíc korun.

Vánoční kampaň Vodafonu běží ode dneška do konce prosince. Lidé si mohou jednoduše spočítat úsporu s Vodafone FLEX.