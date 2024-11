Stáhněte si unikátní wallpapery z Apple Parku

Když Apple vydal první beta verzi MacOS Sequia, nabídl v ní pro otestování nového API pro přidání vlasntích pozadí přímo do systému také devět unikátních pozadí z Apple Parku. Ty se do finální verze MacOS nedostaly, ovšem díky šikovnosti některých developerů se pozadí objevila na redittu a my vám je nyní nabízíme ke stažení. Jedná se o pozadí ukazující fintess centrum, hlavní vchod do Apple Parku, fontánu na nádvoří, ikonický duhový oblouk a další místa, která najdete za plotem Apple Parku. Pokud jste tedy milovníky Applu, můžete si je stáhnout a použít jako pozadí na vašem Macu nebo iOS zařízení. Pokud chcete, pár fotografií použitelných jako pozadí, jsme přímo v Apple Parku také nafotili, najdete je na odkazu níže.