Je to tu! Apple začal prodávat nové Macy mini, iMacy a MacBooky Pro s čipy M4

Je pátek 8. listopadu krátce po 8. hodině ranní, což ve fanouškovském světě Applu znamená jediné – v České republice, na Slovensku a v další spoustě zemí střední Evropy se začínají prodávat nové Macy, které kalifornský gigant představil v prvních třech dnech minulého týdne. A že je o co stát!

Suverénně nejzajímavější novinkou, kterou Apple minulý týden představil, je redesignovaný Mac mini. Ten nyní připomíná zmenšeninu Macu Studio a díky čipům M4 či M4 Pro nabízí i přes své malé tělo přehršel výkonu. Velmi pozitivní zprávou pro všechny jablíčkáře je pak fakt, že Apple minulý týden rovněž zcela odpískal základních 8GB operační paměti a kompletně u svých počítačů přešel na 16GB, zřejmě primárně kvůli budoucím potřebám Apple Intelligence. I další oznámení minulý týden ale rozhodně stály za to. Nový iMac například láká na možnost nanutextury na displeji, MacBooky Pro zase dokáží vyrazit dech neuvěřitelným výkonem. A my v redakci se proto už nemůžeme dočkat na to, až si vše osaháme.

Mac mini M4 si můžete zakoupit zde

iMac M4 si můžete zakoupit zde

MacBook Pro M4 si můžete zakoupit zde