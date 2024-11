Co budou umět nová sportovní Apple sluchátka, která dorazí už příští rok

Když Apple před pár měsíci přidal na své sociální sítě krátkou upoutávku na svá nová sluchátka, která chce odhalit někdy v průběhu roku 2025, nejednoho fanouška tím velmi potěšil. To proto, že by se mělo jednat o druhou generaci oblíbeného modelu Powerbeats Pro z dílny společností Beats, kterou Apple již pěkných pár let vlastní. Tato sluchátka by přitom měla potěšit nejen určitým redesignem, ale hlavně pár docela zásadnímu upgrady uvnitř.

Podle dostupných úniků, které se objevují v posledních měsících poměrně pravidelně, by měla být sluchátka schopna monitorovat srdeční frekvenci během vašeho tréninku, čímž by tak svým způsobem přebrala jednu z funkcí Apple Watch. Co se pak týče zvukové složky, počítá se u nich vůbec poprvé s podporou ANC, adaptivního zvuku či prostorového zvuku či s kompatibilitou s vybavením tělocvičny s podporou GymKitu pro zaznamenávání dat do aplikace Zdraví na iPhonu.

Co se týče dalších vylepšení, počítá se zde s vylepšenou kvalitou zvuku, delší výdrží baterie či vylepšenou kompatibilitou napříč platformami. Jinými slovy, vedle podpory Apple Najít by zde měla přibýt i funkce Najít mé zařízení z Androidu. Samozřejmostí je pak USb-C port pro nabíjení či veselé barevné varianty, které jsou s Powerbeats Pro neodmyslitelně spjaty. Konkrétně by měla sluchátka dorazit v oranžové, fialové, béžové a černé variantě, přičemž další barvy by pak Apple pravděpodobně ukazoval dodatečně. Snad se tedy zajímavé zvěsti o produktu naplní a Powerbeats Pro 2 se pak stanou jednou z nejzajímavějších možností pro sportovní nadšence na trhu.