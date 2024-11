To tu ještě nebylo! Apple v tichosti připravuje dosud nevídanou fitness výzvu za odznáček

Pokud jste fanoušky fitness výzev pro Apple Watch, máme pro vás velmi zajímavou zprávu. Apple totiž podle všeho připravuje zcela novou, doposud nevídanou fitness výzvu pro oslavu 10. výročí Apple Watch. Vyplývá to alespoň z kódu bety iOS 18.2, ve kterém lze nalézt zmínky o oslavě deseti let s odkazy na aktivitu, z čehož lze usuzovat, že se Apple chystá právě na spuštění speciální fitness výzvu v nadcházejících týdnech či měsících.

Otázkou však je, kdy přesně by se tak mohlo stát. To proto, že Apple odhalil první generaci Apple Watch v září 2014, avšak do prodeje ji uvedl až v dubnu 2015. Na spuštění fitness výzvu má tedy velmi slušné časové okno, byť vzhledem k přípravám výzvy už v iOS 18.2 by nepřekvapilo, kdyby ji uvolnil blíže termínu představení nežli uvedení na trhu. Bohužel, vedle termínu v tuto chvíli neznáme ani přesnou podobu odměn, které bude Apple za splnění výzvy rozdávat a netušíme ani to, co přesně vlastně bude třeba splnit. Snad se ale vše co nevidět dozvíme.