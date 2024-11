Fanoušci se snaží o záchranu původních her z iPodu. Užít si je díky nim můžete i vy

Vzpomínáte rádi na hry ze starších iPodů? Máme pro vás dobrou zprávu. Skupina jejich fanoušků se totiž rozhodla založit projekt s cílem zajistit, abyste si tyto hry mohli pohodlně zahrát i v budoucnu.

Hry se na iPodu objevily poprvé těsně před rokem 2007, a dodnes mají své oddané fanoušky. Jedním z nich je muž, vystupující pod přezdívkou Quix. Ten objevil malou mezeru v ochraně digitálních práv (DRM) společnosti Apple pro hry pro iPod: mohl si hry pro iPod ručně zálohovat na druhé kopii iTunes v jiném počítači. Tuto metodu pak použil k zálohování svých vlastních devatenácti her pro iPod s klikacím kolečkem. V diskusi o svém objevu s uživatelem z Francie vystupujícím pod přezdívkou Olsro ve skupině fanoušků iPodu na serveru Discord založila tato dvojice projekt iPod Clickwheel Games Preservation Project. Olsro vytvořil „komunitní virtuální stroj, který může kdokoli použít k synchronizaci her do svého iPodu“ pomocí emulátoru Qemu.

Tento virtuální nástroj umožňuje každému, kdo má hry pro zmíněný iPod, autorizaci k nahrání herních souborů z daného přístroje. Protože hry nelze od společnosti Apple znovu stáhnout, jsou uživatelské zálohy jediným způsobem, jak je zachovat. V podstatě každý, kdo má stále funkční soubory .IPG (iPod Game), je nyní může chránit před selháním iPodu, pokud si hry předtím nezálohoval do počítače Mac nebo PC.

Ke hraní her je z pochopitelných důvodů nicméně stále nezbytné vlastnit kompatibilní iPod. Pro iPod s klikacím kolečkem vznikly postupem času desítky her, které se původně prodávaly přes iTunes Store. Mezi dodavateli, kteří spolupracovali se společností Apple na vytvoření těchto her, byly i společnosti Electronic Arts, Sega a Square Enix. Mezi vydanými tituly byly například Sonic the Hedgehog, Pokemon, emulátor pinballu Multiball, Asphalt 4: Elite Racing, Ms. Pac-Man, Real Soccer 2009 a mnoho dalších. V současné době se podařilo v rámci projektu zachování získat 42 z původních 54 her.

Společnost Apple ukončila prodej her v roce 2011 a odstranila je z iTunes. Stále však umožňuje uživatelům znovu autorizovat jejich stávající hry do přehrávačů iPod. Tato možnost opětovné autorizace her je klíčem k tomu, aby projekt mohl tyto hry poskytnout lidem s funkčními iPody s klikacím kolečkem. Společnost Apple může nicméně kdykoli vypnout server, který se stará o opětovnou autorizaci – což by podle Olsra znamenalo zastavení projektu.