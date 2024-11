Brněnské vodojemy objektivem iPhone 16 Pro

O uplynulém víkendu jsme kromě Vídně vyrazili s rodinou také do brněnských vodojemů, které jsou otevřené veřejnosti a můžete je navštívit a podívat se, jak dříve, tedy v jednom případě dokonce pouze před pár desítkami let, uchovávalo město Brno vodu. V kapse jsem měl iPhone 16 Pro a tak jsem jako vždy na zajímavém místě udělal pár fotografií, které ukazují, jak fotí tento nejnovější iPhone. Fotky jsou zajímavé především prostředím, kde vznikly a kde musel telefon pracovat pouze s umělým světlem, a to ještě v minimálním množství. Fotografie nejsou nijak upravené a nejsou použity žádné filtry.

Je mi jasné, že někteří naši čtenáři jsou profesionální fotografové, jejichž díla se prodávají minimálně v Galerii moderního umění v New Yorku, ale jejich fotografie bohužel nikdo z nás nikdy neviděl. Pokud tedy patříte mezi ně, prosím, berte na vědomí, že si tyto fotky nemají ambice hrát na umělecká díla, která vy den, co den pořizujete, ale o běžný fotoreport ze zajímavého místa, určený běžným lidem, jenž se chtějí podívat na fotky z iPhone 16 Pro. Na ty vaše, se chodí dívat do galerií milovníci umění a tak to tak prosím berte.