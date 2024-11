Bizár roku? Uber vás prý stojí víc, když mají vybitou baterii v telefonu

Populární přepravní společnost Uber čelí v poslední době skutečně prapodivnému obvinění. Podle nejnovějšího vyšetřování údajně Uber účtuje uživatelům vyšší ceny ve chvílích, kdy je baterie jejich telefonu vybitá.

Nedávná studie belgického listu Dernière Heure se zabývala tím, jak aplikace mění ceny pro uživatele v Bruselu v závislosti na úrovni nabití baterie jejich smartphonu. Na kauzu nedávno poukázal také magazín Vice. Noviny uvedly, že byly zadány dva stejné požadavky na cestu ze stejného místa a do stejného místa, přesto si Uber účtoval o 6 % více za cestu, která byla uskutečněna smartphonem se zbývajícími 12 % baterie. Telefonu s 84 % baterie bylo za cestu z redakce novin na nedaleké přístaviště trajektů účtováno 16,60 EUR , zatímco druhému telefonu 17,56 EUR.

Společnost Uber popřela, že by se platba určovala podle toho, kolik baterie telefonu zbývá, a tvrdí, že aplikace není schopna měřit stav baterie uživatele. „Uber nezohledňuje úroveň nabití baterie telefonu při výpočtu ceny jízdy,“ uvedla přepravní společnost ve svém prohlášení pro Dernière Heure. „Dynamické ceny uplatňované na jízdy objednané prostřednictvím Uberu jsou určeny stávající poptávkou po jízdách a nabídkou řidičů, kteří na ni mohou reagovat.“ Není to přitom poprvé, co byla společnost Uber nařčena z toho, že její aplikace zneužívá výdrž baterie svých uživatelů. V roce 2016 bývalý vedoucí ekonomického výzkumu společnosti Uber Keith Chen v rozhovoru pro NPR uvedl, že společnost zjistila, že lidé s nižší úrovní nabití baterie jsou ochotnější platit za nárazové ceny. Chen popřel, že by společnost zvyšovala ceny právě těmto uživatelům, ale někteří komentátoři se vyjádřili skepticky k tomu, proč společnost výdrž baterie vůbec sleduje.