iPhony 17 (Air) se díky tomuto klíčovému vylepšení displeje přiblíží Pro modelům

Základní iPhony se v příštím roce minimálně z hlediska kvality displejů přiblíží řadě Pro. Zatímco v současnosti jsou rozdíly mezi displeji základních iPhonů a modelů Pro relativně velké, jelikož základním modelům chybí podpora Always-on či 120Hz obnovovací frekvence, v příštím roce se má minimálně jeden z těchto rozdílů stát minulostí.

Asijský portál ETNews s vazbami na dodavatelský řetězec Applu přišel před pár desítkami hodin konkrétně s tím, že se Apple v příštím roce konečně odhodlá k nasazením ProMotion displeje i u základních iPhonů 17 spolu s chystaným iPhonem 17 Air coby novým modelem střední třídy. Always-on jim sice bude i nadále chybět, nicméně navýšení obnovovací frekvence je natolik zásadní upgrade, že absenci Always-on zcela určitě přebije. Zcela objektivně je nicméně třeba dodat, že Apple v tomto směru jen dožene konkurenci a zároveň udělá to, co se od něj očekává už dlouho. Vyšší obnovovací frekvence displeje zajišťující plynulejší zobrazování pohyblivého obsahu se totiž stala v androidím světě již dávno standardem a dle mnoha uživatelů je doslova ostuda, že jej Apple do takto drahých telefonů stále nasazuje.