Apple chce za dva roky zásadně předělat MacBooky Pro a toto u nich nabídne

Rok 2026 by mohl být pro fanoušky Maců opravdu zajímavý. Podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž Apple právě na tento rok chystá zásadní aktualizaci MacBooků Pro, tedy dlouhodobě jedněch z jeho nejdůležitějších počítačů.

Zatímco v příštím roce se mají MacBooky Pro dočkat opět jen menších upgradů v čele s nasazením nového čipu, rok 2026 má být podstatně výživnější. Dočkat se totiž máme jednak 2nm čipů M6/M6 Pro/M6 Max, ale taktéž přechodu z miniLED displejů na OLED panely či zásadního redesignu, který má spočívat zejména v podstatném zúžení těla. To je totiž v současnosti relativně široké kvůli dřívějšího nutnosti čipy Apple Silicon více chladit. Tato potřeba se ale rok od roku snižuje, díky čemuž by tak měl být Apple schopen tělo strojů zúžit. Jelikož ale do představení těchto strojů zbývá ještě opravdu hodně času, Apple si můžete naplánovat ještě spoustu změn.