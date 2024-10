Čínští vědci vyvíjejí odolné stavební materiály pro budovy na Měsíci

Čínští vědci se pustili do vývoje speciálních „měsíčních cihel“, které by v budoucnu mohly tvořit základ pro stavby na Měsíci. Tyto cihly jsou vyráběny z materiálu připomínajícího měsíční prach a půdu, což by umožnilo jejich produkci přímo na Měsíci, čímž by se snížily náklady na přepravu stavebního materiálu ze Země.

Projekt, vedený Čou Čchengem z Národního centra Technologické inovace digitálních staveb, využívá techniku zvanou „spekání“. Materiál je zahříván na teplotu pod bodem tání, což způsobí pevné spojení částic. Výsledné cihly dosahují trojnásobné odolnosti oproti běžným cihlám na Zemi a jsou testovány na mechanické, tepelné a radiační vlastnosti, aby odolaly extrémním podmínkám Měsíce.

Výzkum těchto odolných stavebních materiálů je součástí čínského vesmírného programu na období let 2028–2035, jehož cílem je připravit základ pro bydlení na Měsíci. Pokud se tento projekt podaří realizovat, měsíční cihly by mohly být prvním krokem k budoucím obydlím na Měsíci.