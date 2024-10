Tyto 2 věci odhalují nové iMacy a Macy mini o chystaných MacBoocích Pro M4 (Pro)

Zhruba za hodinu by měl Apple světu skrze tiskovou zprávu představit novou generaci MacBooků Pro. S trochou nadsázky se však dá říci, že u nich vlastně nemá Apple moc čím překvapit. Designově by se totiž stroje podle dosavadních informací neměly změnit a tak hlavními upgrady bude nasazení výkonnějších procesorů v kombinaci s Thunderbolt 5 porty, které u strojů Apple vzhledem k tomu, že je nasadil i u nových Maců mini, určitě použije. A právě díky novým Macům mini a zčásti i iMacům M4, které Apple odhalil v pondělí, víme i to, co čekat od operační paměti nových MacBooků Pro.

Zaprvé, je nad slunce jasné, že základní MacBook Pro osazený čipem M4 dostane skutečně 16GB operační paměti namísto 8GB, kterými disponovaly všechny jeho předešlé generace coby základ, který Apple dlouhodobě používal. Jedná se bezesporu o skvělou zprávu, jelikož 8GB operační paměti v základu přestávalo pomalu dostačovat i pro méně náročné úlohy typu otevření většího množství oken prohlížeče či stránek ve Wordu nebo Pages. Je nicméně třeba počítat s tím, že Apple základní MacBook Pro M4 mírně zdraží, stejně jako zdražil i iMac M4 a základní Mac mini.

Zadruhé, s čipem M4 Pro se v MacBooku Pro objeví zcela určitě v základu 24GB operační paměti namísto dosavadních 18GB operační paměti z MacBooků Pro M3 Pro. Právě na 24GB operační paměti totiž začínají nové Macy mini a tak je víceméně jasné, že zde Apple půjde stejnou cestou vzhledem k použití stejného čipu. Stejně tak lze očekávat možnost nakonfigurovat až 64GB operační paměti spolu s 8TB SSD úložištěm. Co se týče chystaného čipu M4 Max, který si dnes odbude svou premiéru, u toho můžeme sice zatím jen hádat, s jakou operační pamětí dorazí, nicméně vzhledem k tomu, že se v minulosti jednalo vlastně „jen“ o spojené čipy Mx Pro, očekáváme, že v základu dostane 48GB operační paměti.