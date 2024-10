Apple přichází s novými nástroji, které pomáhají propojovat podniky se zákazníky

Díky Apple Business Connect si mohou podniky všech velikostí bez ohledu na to, zda mají fyzickou provozovnu, vytvořit vlastní brand, který se bude zobrazovat více než 1 miliardě uživatelů zařízení Apple Vůbec poprvé mohou podniky všech velikostí z celého světa (i ty, které nemají fyzickou provozovnu) spravovat, jakým způsobem se zobrazují více než 1 miliardě uživatelů zařízení Apple, a to díky Apple Business Connect. Jakýkoli ověřený podnik si nově může vytvořit konzistentní brand a posílit svou přítomnost v aplikacích, které jejich zákazníci využívají každý den, jako jsou Apple Mapy, Peněženka nebo Mail.

„Jsme nadšení, že můžeme všem podnikům, včetně těch, které nemají fyzickou provozovnu, nabídnout možnost vytvořit vlastní brand. Ten se bude zobrazovat napříč všemi aplikacemi Apple, které každý den využívá více než miliarda uživatelů,“ těší se David Dorn, senior viceprezident Applu pro internetový software a služby. „Nástroj Business Connect jsme navrhli tak, aby pomáhal podnikům poskytovat uživatelům zařízení Apple co nejpřesnější a nejlepší informace. Díky dnešní aktualizace pomůžeme ještě více podnikům oslovit různé zákazníky, budovat důvěru a růst.“

Nástroje, které podpoří růst každého podniku

Od loňského roku mohou podniky prostřednictvím nástroje Business Connect vytvářet a spravovat své vlastní karty místa a mimo jiné mají možnost přidávat a aktualizovat fotografie nebo loga, pobízet zákazníky například k objednání jídla nebo rezervaci stolu v restauraci přímo z karty místa a nabízet zákazníkům speciální akční nabídky. Nově se může každý podnik (včetně těch, které poskytují služby nebo fungují výhradně online či bez fyzické provozovny) zaregistrovat do nástroje Business Connect a vytvořit vizuální identitu svého brandu, která usnadní navazování kontaktu se zákazníky a budování důvěry.

Nové funkce nástroje Business Connect

Díky novým funkcím nástroje Business Connect mohou podniky požádat o zobrazení své značky v aplikacích Mail a Telefon a přizpůsobit si své logo, které se zobrazuje v Tap to Pay na iPhonu. Pomocí služby Branded Mail mohou podniky v e-mailech svým zákazníkům zobrazovat název a logo své značky, aby jejich e-maily v aplikaci Mail vynikly a byly snáze rozpoznatelné. Podniky se mohou do služby Branded Mail zaregistrovat počínaje dneškem a jejich logo se začne zákazníkům zobrazovat koncem letošního roku. Kromě toho si podniky mohou při placení prostřednictvím Tap to Pay na iPhonu zvolit, že se místo ikony kategorie bude zobrazovat jejich logo, aby zákazníci věděli, že platí důvěryhodnému a ověřenému podniku. Příští rok se budou moct podniky registrovat také do služby Business Caller ID. Při kontaktu se zákazníky se na obrazovce příchozího hovoru zobrazí jméno, logo a oddělení podniku, což pomůže odlišit ověřené podniky od spamu a jiných nevyžádaných hovorů.

Jak se zaregistrovat

Majitelé podniků, které poskytují virtuální, online nebo servisní služby, se nově mohou pomocí svého stávajícího nebo vytvořením nového účtu Apple registrovat do nástroje Business Connect na samoobslužném webu z jakéhokoli mobilního telefonu, tabletu, stolního počítače nebo notebooku. Jakmile se podnik registruje, může si začít upravovat svůj brand zcela zdarma. Podniky také mohou ve velkém spravovat svou přítomnost v různých lokalitách prostřednictvím agentur jako DAC Group, Rio SEO, SOCi, Uberall nebo Yext.