V nejvyšší možné konfiguraci vás Mac mini M4 vyjde na 140 tisíc

Pro řadu lidí je Mac mini vstup do světa Apple počítačů, který využívají na nenáročné ukoly a často jej najdeme v kancelářích, recepcích nebo v studentských pokojích. Pokud byste však chtěli tento počítač využít na náročnou práci, máte možnost jej vybavit součástkami, které jeho cenu navýší na 140 990Kč. Připomínáme přitom, že cena za nový Mac mini startuje na 17 490Kč. Za Mac mini M4 v „plné palbě“ tedy zaplatíte 8x víc než za základní model. Za tuto cen uvšak získáte čip Apple M4 Pro se 14jádrovým CPU, 20jádrovým GPU a 16jádrovým Neural Enginem. Dále pak 64 GB RAM, 8TB SSD paměti a 10 gigabitový ethernet port. Pokud tedy chcete to nejlepší co může Mac mini M4 nabídnout máte možnost, ale připravte si 140 000kč.