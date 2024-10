Čekáte na nový základní iPad? Máme pro vás špatnou zprávu

Přemýšlíte nad pořízeným nového základního iPadu, ale nevíte, zda si jej koupit již nyní, nebo spíš počkat na další generaci s ohledem na fakt, že jeho nynější verze spatřila světlo světa již v roce 2022? Nedivíme se vám, v posledních týdnech totiž světem kolovalo obrovské množství nejrůznějších úniků informací, které svorně hlásaly, že se nových základních iPadů kvůli nutnosti učinit je kompatibilní s Apple Intelligence co nevidět dočkáme. Minulý týden však udělal všem těmto zprávám čáru přes rozpočet poté, co Apple zlevnil a zároveň aktualizoval balení stávajících modelů. Pomyslný poslední hřebíček do rakve navíc nyní zatloukl reportér Mark Gurman z Bloombergu, čímž vám ve výsledku rozhodování ohledně koupě tabletu v brzké době usnadnil.

Gurman potvrdil konkrétně to, že se s novým základním iPadem v nejbližší době nepočítá, ba naopak. Nejbližší okno pro jeho představení je dle něj podzim příštího roku, přičemž může být i hůř. Zdroje Gurmana sice potvrdily, že má Apple v plánu takřka každé zařízení s displejem „napojit“ na Apple Intelligence, avšak toto napojování bude probíhat až do roku 2026. Čistě teoreticky by se tak mohl základní iPad dočkat aktualizace právě až v roce 2026, byť je to s ohledem na fakt, že jeho nynější generace byla odhalena již v roce 2022 spíše nepravděpodobné. Bohužel, i když se Apple tedy rozhodne aktualizovat základní iPad dříve, nejdřív k tomu dojde na podzim příštího roku.