Podzimní slavnosti na zámku Schloss hof pohledem iPhone 16 Pro

Zámek Schloss hof je jedinečné místo, kde si připadáte, jako byste měli svůj vlastní zámek. Můžete se dostat do spousty míst bez toho, aniž by vás někdo otravoval s tím, že tam nebo onam nemůžete, dáte si dobrý oběd a neustále se zde konají nejrůznější akce. My jsme o tomto víkendu vyrazili na podzimní slavnosti spojené s Halloweenem, které se mimochodem konají i příští víkend. Pokud tedy ještě nemáte program a máte děti, mohu jen a jen doporučit udělat si výlet. V následující galerii se můžete podívat na fotografie z těchto slavností pořízené na iPhone 16 Pro.

Stejně jako vždy, veškeré fotografie jsou bez jakéhokoli filtru, úprav nebo čehokoli podobného. Jedná se o základní nastavení fotoaparátu s tím, že jediné, co u některých fotografií bylo použito je optický zoom. Pro zobrazení fotografií v plné kvalitě stačí v galerii kliknout na ikonu lupy.