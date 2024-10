Nejprodávanější iPhony v historii vás možná překvapí. Jsou mezi nimi i ty vaše?

Apple poprvé představil větší 4,7palcový displej pro iPhone 6 a 5,5palcový pro 6 Plus, což mělo zásadní dopad na jeho prodeje. Během prvního víkendu se prodalo více než 10 milionů kusů, což signalizovalo obrovský zájem o větší iPhone. Kromě většího displeje tyto modely zaujaly vylepšeným fotoaparátem, vyšším výkonem a technologií NFC pro Apple Pay.

Na prvním místě se s přehledem umisťuje iPhone 6 a jeho větší verze iPhone 6 Plus, které se staly nejprodávanějšími modely iPhonu v historii. Tyto modely byly zásadní, protože přinesly dlouho očekávané změny v designu, včetně většího displeje, což byl krok, po němž mnoho uživatelů volalo.

Když Apple v roce 2007 představil první iPhone, málokdo si tehdy uvědomoval, jak velký vliv tento produkt bude mít na technologický svět. Steve Jobs jej nazval „revolučním“ zařízením, které mělo kombinovat telefon, iPod a internetový komunikátor. Nicméně, během následujících let se iPhone stal více než jen tím – stal se ikonou technologického pokroku, která změnila způsob, jakým lidé komunikují, konzumují média, a dokonce pracují.

I když vypadaly téměř stejně jako předchozí modely, iPhone 6s přinesl vylepšený fotoaparát, rychlejší procesor a silnější konstrukci, což přispělo k jejich obrovskému úspěchu. Model 6s a 6s Plus si udržely silné prodeje, a to i přes konkurenci jiných výrobců smartphonů.

I přes počáteční úspěch iPhonu 6 bylo jasné, že Apple musí pokračovat v inovacích, aby udržel své místo na vrcholu. O rok později Apple vydal iPhone 6s a 6s Plus, které vylepšily své předchůdce v několika oblastech. Největší novinkou byla technologie 3D Touch, která umožňovala rozpoznat různé úrovně tlaku na displeji.

Jeho design byl podobný jako u iPhonu 5, ale nová barva „zlatá“ se stala velkým hitem. iPhone 5s si zachoval popularitu i díky dlouhodobé podpoře od Applu, který pro něj vydával aktualizace i několik let po jeho uvedení na trh.

4. iPhone 7 a 7 Plus (2016) – 159 milionů prodaných kusů

iPhone 7 a 7 Plus byly dalšími úspěšnými modely, které ovšem přinesly několik kontroverzních změn. Nejvýznamnější z nich byla absence tradičního 3,5mm jacku pro sluchátka, což rozproudilo diskuze po celém světě. Navzdory této změně se modely prodávaly velmi dobře díky voděodolnosti, vylepšeným fotoaparátům a novému výkonnému procesoru A10. Model 7 Plus navíc přinesl duální fotoaparát, který umožňoval portrétní režim a optický zoom, což bylo něco, co mnoho uživatelů ocenilo.