Nastavte si na iPhonu více minutek najednou a staňte se (nejen) králi každé kuchyně

Jak na iPhonu nastavit více odpočtů najednou? Ať už potřebujete vařit složité jídlo, sledovat několik pracích cyklů nebo cokoliv jiného, tato užitečná funkce na vašem iPhonu vám to usnadní. Již nějakou dobu můžete nyní nastavit více odpočtů současně, a to přímo v aplikaci Hodiny. Pojďme si společně ukázat, jak na to.

Je až překvapivé, jak dlouho si jablíčkáři museli počkat na nativní možnost nastavení více odpočtu najednou – Apple tuto funkci zavedl teprve loni s příchodem iOS 17. Tato funkce se může hodit v mnoha situacích, například při vaření, při cvičení nebo při práci na různých projektech současně.

Jak na iPhonu nastavit více odpočtů najednou

Otevřete aplikaci Hodiny.

Spusťte první odpočet: V pravém dolním rohu obrazovky klepněte na tlačítko Minutka. Nastavte požadovanou délku prvního odpočtu a poté klepněte na Start.

V pravém dolním rohu obrazovky klepněte na tlačítko Minutka. Nastavte požadovanou délku prvního odpočtu a poté klepněte na Start. Přidejte další odpočet: V pravém horním rohu obrazovky klepněte na tlačítko +. Tím se otevře nové okno, kde můžete nastavit další odpočet. Opakujte tento krok, dokud nepřidáte všechny požadované odpočty.

V pravém horním rohu obrazovky klepněte na tlačítko +. Tím se otevře nové okno, kde můžete nastavit další odpočet. Opakujte tento krok, dokud nepřidáte všechny požadované odpočty. Spravujte odpočty: Každý odpočet má svůj vlastní řádek. Můžete jej kdykoli pozastavit, obnovit nebo zrušit.

Nastavení více odpočtů na iPhonu je velmi jednoduché a intuitivní. Díky této funkci můžete lépe organizovat svůj čas a mít přehled o všech probíhajících aktivitách. Už žádné neustálé přepínání mezi různými aplikacemi nebo ruční počítání minut.