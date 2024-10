Nakupování na Googlu bude díky umělé inteligenci ještě snažší

Umělá inteligence si nachází cestu do čím dál více oblastí lidského života i podnikání. Na podporu AI se nově mohou těšit například ti, kteří využívají platformu Nákupy Google . Společnost Google tento týden oznámila, že uživatelům nabízí nový zážitek z nakupování na Nákupů Google , které byly aktualizovány tak, aby využívaly umělou inteligenci. Nákupy Google byly zcela přepracovány, nyní využívají AI a spojují 45 miliard produktů s Google Gemini AI modely, aby poskytovaly personalizovanější zážitek z nakupování.

Přepracovaná platforma Nákupy Google využívá umělou inteligenci k zobrazení nejrelevantnějších produktů v momentech, kdy někdo hledá něco ke koupi. Google poskytne potenciálním zákazníkům přehled s nejlepšími návrhy k zvážení při nákupu, spolu s některými doporučeními – to vše je generované za pomoci umělé inteligence. Výsledky budou organizovány do kategorií, aby poskytovaly přehled různých typů produktů, a k dispozici budou také dynamické filtry, umožňující uživatelům zúžit výsledky na základě jejich vlastních specifických preferencí. Google také do své nákupní platformy přidal možnost virtuálního zkoušení a nástroje pro AR nakupování spolu se slevovou sekcí pro procházení personalizovaných nabídek.

Uživatelům je nově k dispozici přepracovaná domovská stránka Nákupy Google , která má personalizovaný feed naplněný návrhy založenými na uživatelských preferencích a minulých vyhledáních. Personalizované výsledky lze vypnout v nastavení Nákupů Google . Nové webové stránky Nákupy Googlej sou v současné chvíli k dispozici některým uživatelům na území Spojených států, postupně se jejich dostupnost bude dále rozšiřovat.