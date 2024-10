Mapy.cz chystají velké novinky! Nově bude i v placené verzi a toto nabídne

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se tuzemský internetový gigant chystá vytvořit Premium verzi jeho mapové aplikace Mapy.cz. Tehdy jsme sice ještě nevěděli, o jakém časovém horizontu se to vlastně bavíme, nyní je však už víceméně jasno. Mapy.cz totiž včera vydaly update aplikace, ve kterém informují skrze vyskakovací okno o tom, že od příští verze aplikace bude možné premium verzi pořídit. Ta přinese uživatelům nové, bohužel blíže nespecifikované, funkce spolu s možností neomezeného stahování offline map. A co víc, Mapy.cz slibují, že Premium funkce nabídnou i nejaktivnějším členům komunity, takže se k nim půjde dostat i zdarma.

Pokud vám však nedává placení za Mapy.cz smysl, nezoufejte – k dispozici bude samozřejmě i nadále bezplatná verze, ve které se změní ukládání offline map. Konkrétně bude třeba počítat s tím, že půjde offline uložit jen mapa jednoho státu včetně jednotlivých regionů. Jedná se tedy o docela malé omezení. Bohužel, kolik si bude Seznam na premiovou verzy Mapy.cz účtovat zatím netušíme.