Podvodníci se z online bazarů ve velkém přesouvají na Booking.com a Airbnb

Společnost ESET zveřejnila nové informace o kybernetických zločincích využívajících online nástroj Telekopí (Telekopye), který funguje v rámci platformy Telegram. Útočníkům slouží k vytváření podvodné komunikace a koordinaci jednotlivých členů různě velkých kyberkriminálních uskupení, a to především k organizování podvodů na internetových tržištích, jako je Vinted, eBay, Facebook Marketplace, Bazoš či Sbazar. Podle posledních informací se podvodníci navíc zaměřili také na populární služby pro rezervace ubytování Booking.com a Airbnb. V rámci těchto podvodů zneužívají legitimní účty hotelů a pronajímatelů ubytování s cílem přimět oběti k zadání údajů z platebních karet do formulářů na falešných webových stránkách. Útočníci byli nejvíce aktivní v období letní sezóny, kdy počet těchto podvodů více než dvojnásobně překročil počet podvodů na online tržištích. S ohledem na popularitu obou platforem útočníci cílí na uživatele z celého světa.

Organizovaná síť podvodníků podle expertů z ESETu vylepšila také proces výběru obětí a zacílení na rezervační stránky služeb Booking.com a Airbnb. Phishingové podvodné webové stránky, které útočníci dokáží díky nástroji Telekopí vytvořit, jsou tak ještě uvěřitelnější, než tomu bylo v podvodech na bazarových platformách. Telekopí (kombinace slov Telegram a kopí neboli také Telekopye) je nástroj, který funguje jako tzv. Telegram bot. Umožňuje i méně technicky zdatným útočníkům vytvářet phishingové stránky z přednastavených šablon, generovat QR kódy a falešné screenshoty a rozesílat podvodné e‑maily či SMS zprávy.

„Zatímco v případě podvodů na internetových bazarech bývají útočníci nejvíce aktivní kolem výplatních dní, kdy předpokládají, že lidé budou více utrácet své peníze, v případě podvodů na ubytovacích platformách využili hlavně období letních prázdnin. S ohledem na velký nárůst tohoto nového typu podvodů se lze domnívat, že je nový scénář pro podvodníky natolik atraktivní, že v něm budou pokračovat i v budoucnu. Cílem podvodů jsou uživatelé bez ohledu na to, odkud pocházejí. A protože jsou služby jako Booking.com nebo Airbnb oblíbené i mezi českými uživateli, měli by být při rezervacích pobytů přes tyto platformy opatrní, a to především kolem větších svátků a prázdnin,“ říká Radek Jizba, expert z výzkumného týmu pražské pobočky společnosti ESET.

„Uživatelům bych doporučil, aby se před vyplněním jakýchkoli formulářů souvisejících s rezervací dovolené vždy ujistili, že neopustili oficiální webovou stránku nebo aplikaci dané platformy. Pokud jste přesměrováni na jinou, externí URL adresu, kde byste měli dokončit rezervaci a následně provést platbu, měli byste zbystřit. Takové chování může poukazovat na možný podvod,“ dodává Jizba.

Nástroj Telekopí používají podle informací společnosti ESET desítky podvodných skupin, kdy každá z nich může mít až tisíc členů. Právě díky tomuto nástroji dokázali útočníci proměnit podvody na bazarových platformách v nezákonný organizovaný byznys. Útoky přicházejí nejčastěji z Ruska, Ukrajiny a Uzbekistánu, odkud pocházejí jak autoři nástroje Telekopí, tak jednotliví podvodníci, kteří ho využívají. Podle bezpečnostních expertů z ESETu ale mohou pocházet i ze zemí EU. Finanční škody spojené s těmito podvody činí již více než 100 milionů korun.

Novými oběťmi jsou lidé rezervující dovolenou

Podvodníci ze skupin organizovaných kolem nástroje Telekopí označují své oběti jako tzv. mamuty. V rusky mluvících zemích je to označení pro někoho, „kdo se snadno nachytá“. Podvodníci, které experti z ESETu označují jako neandrtálce, potřebují díky Telekopí k uskutečnění podvodů jen minimální nebo žádné technické znalosti, o vše se postará samotný nástroj.

Podle dat společnosti ESET začaly podvody s rezervacemi na ubytovacích platformách nabírat na síle až v letošním roce. K prudkému nárůstu došlo v červenci, kdy počet těchto případů poprvé překonal počet podvodů s využitím Telekopí na online tržištích, a to více než dvojnásobným počtem detekcí. V srpnu a září 2024 byl pak počet podvodů pro obě sledované kategorie na podobné úrovni.

Vývoj útoků s využitím Telekopí v roce 2024 – modře podvody na bazarových platformách, žlutě na platformách pro rezervaci ubytování.

Oběťmi jsou tentokrát uživatelé rezervující pobyty v prázdninových destinacích, přičemž útočníci podle expertů z ESETu cílí tyto útoky globálně. Na rozdíl od podvodů v prostředí online tržišť, kde se podvodníci zaměřují na širokou škálu různých provozovatelů, se podvody kolem rezervací pobytů soustředily především kolem dvou zmíněných platforem – Booking.com a Airbnb. Jen za letošní rok přitom podvody na těchto dvou platformách dosáhly třetiny všech detekovaných podvodů pomocí Telekopí.

Podle nejnovějšího scénáře zasílají podvodníci obětem e-mail či zprávu v oficiálním chatu ubytovací platformy, ve které tvrdí, že došlo k problému s platbou za rezervaci. Zpráva obsahuje odkaz na falešnou, ale velmi dobře vytvořenou a legitimně vypadající webovou stránku napodobující jednu ze dvou zmíněných platforem. Stránka obsahuje předvyplněné informace o rezervaci, jako je termín příjezdu a odjezdu, cena a místo. Informace uvedené na podvodných stránkách navíc odpovídají skutečným rezervacím, které uživatelé vytvořili. Cílem podvodníků je opět přimět oběti k tomu, aby prostřednictvím formulářů na falešných stránkách zadali údaje ke své platební kartě.

„Podvodníci využívají již dříve kompromitované účty legitimních hotelů a pronajímatelů ubytování na těchto platformách. Přístupy k těmto účtům pravděpodobně získávají nákupem ukradených přihlašovacích údajů na kyberzločineckých fórech. Díky přístupu k nim vyhledávají uživatele, kteří si nedávno rezervovali pobyt, za který buď ještě nezaplatili, nebo zaplatili poměrně nedávno, a na ty se zaměří,“ vysvětluje Jizba. „Tím, že zločinci mohou k získaným účtům takto přistupovat, jsou tyto podvody mnohem obtížněji odhalitelné. Oběti na informacích nevidí nic podezřelého, a také webové stránky vypadají naprosto legitimně. Jedinými viditelnými znaky, které naznačují, že něco není v pořádku, jsou URL adresy webových stránek, které neodpovídají napodobovaným, legitimním webům,“ dodává Jizba z ESETu.

Jelikož útočníci v rámci těchto podvodů zneužívají kompromitované účty poskytovatelů ubytování, bezpečnostní experti uživatelům nedoporučují kontaktovat tyto poskytovatele napřímo, jelikož se nejedná o spolehlivý způsob ověření, že je žádost o platbu legitimní. V případě pochybností by měli kontaktovat oficiální zákaznickou podporu platformy Booking.com či Airbnb.

Pro ochranu svých účtů vždy používejte silné a unikátní heslo a ověření přihlášení dalším faktorem. Vícefázové ověřování by mělo být zapnuté u všech účtů, kde je to možné. Se správou hesel může uživatelům pomoci také specializovaný program, který hesla uchovává v zašifrované podobě a automaticky je dosazuje při přihlašování do jejich účtů. Správci hesel, jak se tyto programy nazývají, bývají součástí komplexních bezpečnostních řešení