Nejdražší vizitka na světě: na eBay se prodává originální vizitka Steva Jobse

Pokud milujete Steva Jobse nebo jste jen sběratel zajímavých artefaktů, pak pro vás jeden takový máme. Na aukčním portálu eBay se totiž objevila originální vizitka Steva Jobse, která pochází ještě z doby, kdy se Apple jmenoval Apple Computer inc. a Steve Jobs nebyl CEO, ale VPO, tedy Vice President Operations. Na vizitce dokonce ještě ani není adresa Apple Infinite Loop kampusu, ale jedné z mnoha budov v Cupertinu, u kterých je logo Applu a to konkrétně na adrese Stevens Creek B3-C. Ostatně pokud se budete někdy procházet po Cuperitnu, pak uvidíte na vlastní oči, že celé město v podstatě působí jako jeden velký kampus Applu, protože budov, které v něm Apple vlastní je nespočet.

Vizitka která je na eBay k dispozici se nabízí za cenu 14 900$, tedy zhruba za 340 000Kč a je tak bezesporu nejdražší vizitkou na světě, která nemá podpis žádné osobnosti. Jedná se totiž pouze o vizitku samotnou, kterou Steve Jobs ani nepodepsal. Pokud jste tedy opravdu fanoušek a máte zájem o něco vzácného a raritního, je to nyní k dispozici na eBay. Zda má tato vizitka opravdu hodnotu 340 000Kč je těžko říct, může růst na hodnotě, ale také se může stát, že na Steva Jobse za pár desítek let již nikdo nevzpomene a vy tak budete mít doma něco, co má hodnotu jen pro vás osobně. Aukci můžete sledovat přímo zde.