Alza slaví 30 let: Tři dekády inovací a nejširší sortiment PC sestav na trhu 

Před třiceti lety, v roce 1994, zakladatel Alzy Aleš Zavoral přišel na to, že komponenty pro sestavení počítačů jsou levnější než hotové počítačové sestavy. Byl to klíčový okamžik, který položil základy dnešní Alzy. Od skromných začátků se Alza během tří dekád vypracovala na lídra trhu, nejen v oblasti elektroniky, ale především v montáži a prodeji PC sestav. S dlouholetou zkušeností v montáži počítačů a nejširším sortimentem dostupným pro koncové zákazníky i firmy, Alza poskytuje komplexní služby a produkty, které pokrývají všechny potřeby zákazníků – od základních modelů až po špičkové herní a pracovní sestavy. Díky tomu je Alza synonymem pro inovace, kvalitu a spolehlivost na trhu s PC sestavami.

Při pohledu na vývoj trhu s PC sestavami za posledních 30 let je patrný obrovský pokrok v technologii a dostupnosti. PC sestava pro domácnost vyšla v roce 1997 přibližně na 32 tisíc korun (samozřejmě podle konfigurace). To znamenalo, že k jejímu pořízení bylo třeba našetřit skoro 3násobek tehdejšího průměrného měsíčního platu, který byl tehdy pouhých 10 802 Kč. Dnes, s průměrnou mzdou okolo 43 000 Kč, si lze pořídit mnohem výkonnější počítačovou sestavu za méně než jeden měsíční plat.

„K počítačům se tenkrát prodával 14” barevný Super VGA monitor, s rozlišením 640 × 480 a 256 barev. Ve srovnání například s dnešním mobilním telefonem jsou to více než úsměvné hodnoty. Dnes si můžeme vybrat z 2 000 monitorů, třeba s rozlišením 4 K (30× více než před 30 lety), standardem je velikost 27” a mezi hráči se těší oblibě monitory s obnovovací frekvencí 120–360 Hz,“ vzpomíná divizní ředitel Alzy Pavel Roubínek a dodává: „Ještě zpátky do minulosti – operační systém Windows 95 vyšel na 2 930 Kč, pokud jste chtěli ušetřit tak jste mohli zvolit Windows 3.11 za 1 190 Kč. Dosluhující MS-DOS vyšel na 990 Kč. Dnes lze odpovídající Microsoft Windows 11 Home pořídit za přibližně 3 000 Kč.“

Tradice montáže PC na trhu

Alza nabízí zákazníkům možnost sestavit si vlastní počítač podle jejich specifických potřeb, a to od roku 2016. Konfigurátor provede zájemce postupně výběrem jednotlivých komponentů, kde zajišťuje vzájemnou kompatibilitu a kompletnost objednávky. „Počítače stavíme už 30 let, za poslední roky jsme vyrobili více než 100 000 kusů. Průměrně se pohybujeme mezi 15 000–20 000 sestavami ročně s výrazným dvojciferným nárůstem v průběhu letošního roku,“ říká PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská a dodává: „Všechny sestavy montujeme v našem největším logistickém centru, které funguje jako malá továrna na PC. Doba se za 30 let hodně změnila, ale náš přístup je pořád stejný – od prvotního návrhu až po finální výrobu jsou naše počítače obklopeny početnou skupinou nadšenců, kteří si plní svůj sen. Prioritou je kvalita, za kterou si stojíme, a proto nabízíme 3letou záruku. Zároveň nabízíme záruční servis s průměrnou dobou vyřízení 5 dní – většina z nás jsou počítačoví hráči a víme, že každý den se počítá.“

Uvnitř logistického centra tak dodávky počítačových dílů míří rovnou na výrobní linku, odkud otestované hotové počítače směřují zpět do skladu jako nové produkty – vše pod jednou střechou. Na stejném místě probíhá i servis PC sestav od Alzy, který díky okamžité dostupnosti náhradních dílů ze skladu probíhá v řádu dnů, nikoliv týdnů.

Alza nabízí více než 4 000 počítačových komponent, z nichž 80 % je skladem k okamžitému nákupu s dodáním nejpozději do druhého dne. Díky nadstandardním vztahům s výrobci má přístup k nejnovějším technologiím a nabízí unikátní možnost předobjednání horkých novinek, které jsou pro zájemce připraveny k vyzvednutí v den jejich celosvětového uvedení na trh.

„Zákazník na Alze sežene i ty nejdražší komponenty pro nejvýkonnější sestavy (procesory za více jak 100 000 Kč), nebo grafickou kartu s čipem NVIDIA H100 s cenou téměř 1 milion korun, kterou do svých cloudů instalují společnosti Microsoft, Google, Meta, Amazon nebo Oracle. Kromě využití v aktuálně populárních AI chatbotech tyto karty nachází uplatnění i ve vědě, medicíně nebo zábavním průmyslu,“ komentuje Pavel Roubínek.

Jak sestavení PC funguje

Konfigurátor provede zájemce postupně výběrem jednotlivých položek od procesoru až po zdroj, kde nabízí vzájemné kompatibilní díly a nedovolí zapomenout vybrat žádnou nezbytnou položku.

Výběr komponentů v konfigurátoru. Kontrola kompatibility pracovníkem montáží. Dodání dílů pro montáž. Fyzická montáž a testování počítače (až 24 hodin). Finální kontrola a kompletace obalů pro bezpečné doručení. Doručení zákazníkovi dle jeho preferencí.

Doba dodání je pro předkonfigurované počítače do druhého dne. „V případě individuální konfigurace zákazníkem, kdy vyrábíme počítač takzvaně na zakázku, jsou to 3 pracovní dny,“ upřesňuje Eliška Čeřovská.

Široký sortiment a špičková kvalita

Nikdo jiný na trhu nenabízí tak široký sortiment počítačových sestav jako Alza. „Naše sestavy pokrývají široké spektrum od základních modelů pro běžné uživatele až po špičkové herní a pracovní sestavy. Nejprodávanější model, herní sestava Alza GameBox Core RTX3060Ti+, se prodal v počtu více než 1 000 kusů s průměrnou cenou 37 000 Kč,” komentuje Pavel Roubínek. Průměrná cena individuálně sestaveného PC na Alze je přibližně 40 000 Kč, zatímco u předkonfigurovaných počítačů se pohybuje kolem 30 000 Kč. Nabídka počítačů na Alze však není pouze o sestavách za statisíce pro největší nadšence; Alza nabízí i herní sestavy ve všech cenových relacích, počínaje cenou pod 20 000 Kč.

„V poslední době si všímáme trendu některých výrobců v ČR, kteří ve snaze nabídnout co nejnižší cenu volí poddimenzované komponenty, což znemožňuje budoucí vylepšení počítače. Touto cestou se nechceme vydat, a proto klademe důraz na kvalitu vybraných komponent a možnost budoucího rozšíření a vylepšení i u těch nejlevnějších PC sestav. Z dlouhodobějšího hlediska tak zákazník ušetří,” říká Pavel Roubínek.

Na vrcholu nabídky pak jsou limitované edice, jako například Alza Kingdom Come Deliverance II nebo Alza Blueberry edice, které Alza nabízí ve spolupráci s výrobci počítačového hardwaru nebo herními vývojáři. Největší specialitou jsou tzv. „Custom build“ počítače, což představuje vrchol počítačového umění. Počítačová skříň a spoustu dodatečných dílů se v takovém případě vyrábí pomocí 3D tiskárny, a chlazení je řešeno vodním okruhem. Jedná se o limitovaný počet, často pouze o jeden kus.

Nejdražším prodaným počítačem byla individuální konfigurace na přání zákazníka za bezmála 400 000 Kč.

Trendy v nákupu PC sestav

Zákazníci Alzy se v posledních letech čím dál více odklání od nákupu předem daných konfigurací a preferují možnost výběru jednotlivých komponentů podle svých představ. Tento trend potvrzují meziroční srovnání dat Alzy, která ukazují postupný nárůst zájmu o individuálně sestavené počítače, ačkoli stále představují menší podíl v porovnání s hotovými sestavami.

„Abychom vyšli vstříc tomuto rostoucímu zájmu, plánujeme na letošní vánoční sezónu rozšířit nabídku osvědčených skladových sestav, u kterých si zákazník jednoduše poupraví konfiguraci. A to v oblastech jako je velikost operační paměti, kapacita SSD disku, varianta grafické karty či design počítačové skříně. Tímto způsobem spojíme výhody skladových počítačů, jako je okamžitá dostupnost s dodáním do druhého dne a ověřená kompatibilita jednotlivých dílů, s flexibilitou a přizpůsobitelností, které nabízí individuální sestavy,” uzavírá Eliška Čeřovská.

