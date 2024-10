Nový AirTag je za dveřmi

Jste-li fanoušky jablečných lokalizátorů AirTag, zbystřete. Zdá se totiž, že jeho nová generace začíná pomalu ale jistě klepat na dveře. K jejímu odhalení by mělo podle informací spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu dojít již na začátku příštího roku.

Ačkoliv není zcela jasné, co přesně by měl upgradovaný AirTag přinést, obecně se žádné zásadní upgrady neočekávají. V minulosti jsme slyšeli zejména o nasazení nové generace čipu U pro ještě přesnější lokalizaci v prostoru, díky čemuž by tak byl AirTag ještě využitelnější. Už nyní je však jeho místní hledání na velmi dobré úrovni a je proto otázkou, zda má smysl právě tuto věc nějak zásadněji vylepšovat. Co by ale potěšilo určitě, by bylo například prodloužení dosahu místního hledání či podobný upgrade. Zda se dočkáme něčeho podobného či nějakých dalších vylepšení se tedy snad dozvíme co nevidět.