McLaren W1: Nástupce McLaren F1 a McLaren P1TM přichází!

McLaren zažívá v posledních měsících úspěchy v F1 a na ty chce navázat také úspěchem se svým nejnovějším modelem McLaren W1. Jedná se o přímého nástupce slavné řady vozů McLaren 1, tedy konkrétně McLaren F1 a McLaren P1TM, který nabízí to nejlepší, co lze dnes na poli supersportů, respektive hypersportů nabídnout. Nová hybridní pohonná jednotka V8 nabízí 1275 koní, což je nejvyšší výkon, který kdy McLaren použil ve svém voze a jak sám tvrdí, také největší výkon z jeho přímých konkurentů. Spalovací motor V8 nabízí 928 koní a dalších 347 koní pak nabídne elektromotor. Spalovací motor pak můžete vytočit až na úctyhodných 9200 otáček za minutu.

Váha vozu je 1399 kilogramů, díky čemuž vychází poměr výkonu a hmotnosti na 911 koní na tunu. Vůz má pochopitelně aktivní aerodynamiku inspirovanou F1 a nabízí i závodní režim nazvaný road to track, kde dojde ke snížení světlé výšky o 37 mm vpředu a 17 mm vzadu a vůz v tomto režimu vyvine přítlak až 1000 kilogramů. Kromě zadního křídla se otevírá také přední spoiler, aby vůz dokázal nabízet co nejlepší přítlak v zatáčkách a zároveň co nejnižší odpor na rovinkách. Díky těmto vlastnostem dokáže nabídnout vůz maximální rychlost 350 Km/h s tím, že zrychlení z 0-100 je za 2,7 sekundy, z nuly na 200 pak za 5,8 sekundy a za méně než 12,7 sekundy se dostanete na rychlost 300Km/h. Maximální rychlost pak je dokonce elektronicky omezena, vůz by zvládl ještě víc.

Zajímavostí je, že některé komponenty jsou vytisknuté na 3D tiskárně kvůli optimalizaci hmotnosti a McLaren použil také řadu titanových komponent. Řidič si může nastavit jak volant tak pedály a do vozu by se tak měl vejít i o trošku větší řidič než do klasických supersportů. Cena včetně 4leté záruky na vůz a 6 leté záruky na baterii startuje na 2 milionech liber včetně DPH pro Británii a díky MSO si můžete vůz specifikovat prakticky bez jakéhokoli omezení, čímž můžete i cenu dostat o desítky milionů korun dál. McLaren vyrobí 399 vozů a všechny již mají své majitele.